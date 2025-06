Quase 150 queixas de ataques com seringas na França durante Fête de la Musique

A polícia francesa prendeu 12 suspeitos após 145 pessoas relatarem terem sido picadas com seringas durante a Fête de la Musique, um festival anual realizado em todo o país, anunciaram as autoridades neste domingo(22).

Milhões de pessoas foram às ruas em toda a França na noite de sábado para aproveitar as festividades, que em Paris contaram com "multidões sem precedentes", segundo as autoridades.

Antes das festividades, várias postagens circularam nas redes sociais incentivando "ataques e picadas em mulheres durante a Fête de la Musique", informou o Ministério do Interior.

Houve 145 vítimas registradas de picadas em todo o país. Segundo a polícia de Paris, 13 desses casos ocorreram na capital.

As autoridades não especificaram se a picada envolveu a injeção de drogas comumente usadas em estupros, como Rohypnol ou GHB, que deixam as vítimas confusas ou inconscientes, vulneráveis a agressões sexuais.

Pelo menos três pessoas relataram mal-estar e "algumas vítimas foram levadas ao hospital para exames toxicológicos", segundo o ministério.

Em Paris, três pessoas, incluindo uma menina de 15 anos e um menino de 18 anos, relataram terem sido picadas com agulhas em três áreas da cidade, segundo o Ministério Público. Todos relataram sentir tonturas.

Doze pessoas foram presas, informou o ministério. Elas são suspeitas de agredir cerca de 50 pessoas, segundo uma fonte policial.

Separadamente, mais de 370 pessoas foram presas durante a Fête de la Musique por outras acusações, incluindo roubo, vandalismo ou violência contra autoridades, cerca de 90 delas em Paris.

sm-js-mk-as/js/jvb/es/jc

© Agence France-Presse