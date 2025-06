Polícia investiga evento de casamento com criança de 9 anos na Euro Disney

Do UOL, no Rio

Quatro pessoas foram detidas depois que uma cerimônia de casamento envolvendo uma criança de 9 anos teria sido o motivo do aluguel do parque de Paris. O "noivo" afirma que a cerimônia era uma encenação e que ele é dono de uma produtora. A polícia está interrogando as pessoas envolvidas.

O que aconteceu

O parque havia sido reservado por um homem britânico, de 22 anos. A Disney de Paris pode ser alugada para cerimônias e eventos privados fora do horário comercial. No momento em que o evento começaria, funcionários do parque identificaram que a "noiva" era uma criança de 9 anos de idade e chamaram a polícia. As informações são do Le Parisien e do The Guardian.

O evento foi cancelado pela administração do parque. As pessoas presas são o suposto noivo, de 22 anos, a mãe da criança, uma ucraniana de 41 anos, e duas pessoas não identificadas, uma de 24 anos e outra de 55.

Polícia investiga suposta encenação. A polícia apura a versão de que o evento seria uma encenação. Segundo a revista francesa, havia cerca de cem convidados, que não chegaram a entrar no parque. A criança, de nacionalidade ucraniana, foi submetida a exames médicos, que não detectaram nenhuma violência, afirma a promotoria de Meaux. Os convidados seriam figurantes. Em depoimento, o "noivo" disse que é dono de uma produtora e que o evento era uma filmagem.

Pessoa que estava presente no local afirma que não sabia se tratar de uma encenação. "Em nenhum momento foi mencionado que era uma filmagem", contou uma testemunha que estava no parque na manhã de ontem. "Todos nós achamos que assistiríamos a um casamento? Todo mundo ficou em choque, ninguém esperava por isso", disse.