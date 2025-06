Parada LGBT+ reafirma a diversidade, diz Gilmar Mendes

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal) disse nesta tarde em seu perfil no X que a Parada LGBT + realizada em São Paulo hoje reafirma o valor da diversidade, do respeito e da dignidade humana. O magistrado aproveitou ainda para relembrar decisões do Supremo que atenderam às demandas da comunidade, como o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo.

O que aconteceu

Ministro fez postagem com mensagem em homenagem à Parada realizada hoje. Ministro relembrou ainda decisão que criminalizou a homofobia e a transfobia, equiparando as duas formas de intolerância ao crime de racismo, em 2019, e também a decisão da corte que reconheceu o direito a doação de sangue de homens homossexuais e bissexuais, em 2020.

Gilmar Mendes é atualmente o ministro há mais tempo em atividade no STF. Segundo ele, a Parada reafirma valores que o STF tem reconhecido como centrais em suas decisões: diversidade, respeito e dignidade humana.

Parada deste ano tem como tema "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro". Evento já consolidado no calendário da capital reúne milhares na Avenida Paulista.

Neste domingo, a Parada do Orgulho LGBTQIA+ em São Paulo reafirma o valor da diversidade, do respeito e da dignidade humana. O STF, no cumprimento de sua missão constitucional, tem reconhecido a centralidade desses princípios em diversas decisões (... ) A Constituição Federal de 1988 garante a todos o direito à liberdade e à igualdade. Que a celebração de hoje, simbolo de resistência, seja também um lembrete do nosso compromisso contínuo com esses valores

Gilmar Mendes, ministro do STF em postagem nesta tarde.