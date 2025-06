Se você, assim como eu, costuma ficar bastante tempo com o mesmo carro e prioriza uma manutenção descomplicada, essa lista vai te interessar. Reuni aqui alguns dos poucos modelos à venda no mercado de carros novos que ainda mantêm uma mecânica simples — e, por consequência, mais barata de manter. E já vou avisando: modelos de entrada com motor 1.0 ficaram fora.

Fiz essa seleção pensando em quem valoriza durabilidade, economia e tranquilidade ao volante. Resolvi focar apenas em carros novos porque, se abrisse o leque para os usados, essa lista não teria fim. De qualquer forma, se você encontrar esses mesmos modelos no mercado de seminovos, a dica continua válida — com a vantagem de pagar menos.

O ponto em comum entre todos os carros que selecionei é a simplicidade mecânica: nada de turbocompressor ou injeção direta. Todos usam motores naturalmente aspirados com cilindrada acima de 1 litro, como 1.3, 1.5, 1.6 e até 2.0.

Fiat Pulse, Argo e Cronos

Imagem: Divulgação

A Fiat merece destaque com três modelos que seguem essa receita. O Pulse é o mais acessível da marca com motor 1.3. Parte de R$ 99 mil na versão com câmbio manual, e vai a R$ 112 mil com câmbio automático. Argo e Cronos também utilizam esse mesmo propulsor, mas apenas com transmissão automática, o que eleva os preços.

O Argo custa entre R$ 104 mil e R$ 107 mil; o Cronos, entre R$ 116 mil e R$ 119 mil. Todos compartilham o confiável motor 1.3 Firefly de quatro cilindros, naturalmente aspirado.

Toyota Yaris

Imagem: Marcos Camargo/UOL

Apesar de estar prestes a sair de linha, o Toyota Yaris ainda aparece no site da marca. Com motor 1.5 aspirado e câmbio CVT, é uma boa pedida para quem busca confiabilidade. Não há mais versões manuais. Os preços variam de R$ 111 mil a R$ 132 mil no hatch, e de R$ 113 mil a R$ 135 mil no sedã. A versão mais completa chega até a oferecer teto solar.

Nissan Kicks Play e Versa

Imagem: Divulgação

Com o lançamento do novo Kicks — que traz motor 1.0 turbo e câmbio de dupla embreagem, por preços que partem de R$ 160 mil — o modelo antigo se torna ainda mais atraente. O Kicks Play segue disponível com motor 1.6 aspirado e câmbio CVT. É um conjunto confiável, o mesmo do Versa.

O Kicks Play custa entre R$ 118 mil e R$ 148 mil, enquanto o Versa vai de R$ 126 mil a R$ 144 mil.

Chevrolet Spin

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Um dos favoritos dos taxistas, o Spin aposta em robustez. Seu motor 1.8 é uma evolução do antigo Família 1, consagrado pela durabilidade. As versões com câmbio manual ou automático (ambos de seis marchas) custam entre R$ 120 mil e R$ 160 mil.

Mesmo sendo um projeto mais antigo, ainda é uma das melhores opções para quem prioriza custo-benefício em manutenção.

Renault Duster

Imagem: Divulgação

O Duster também entra na lista, desde que equipado com o motor 1.6 aspirado e câmbio CVT — o mesmo usado no Kicks e no Versa. Há ainda a opção com câmbio manual, uma das mais caras com transmissão mecânica hoje à venda: R$ 137 mil.

O modelo com CVT chega a R$ 157 mil. Fica o alerta: as versões turbo não entram nessa recomendação.

Honda ZR-V

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Mesmo custando R$ 215 mil (preço de tabela), ele merece destaque por fugir da complexidade mecânica dos concorrentes. O SUV usa um motor 2.0 naturalmente aspirado, sem injeção direta, com câmbio CVT.

E apesar das vendas tímidas no mercado de novos, acredito que o ZR-V ainda terá seu espaço entre os seminovos. Seu conjunto mecânico é confiável, o acabamento é de alto nível e a lista de equipamentos é generosa.