Este óleo finalizador promete combater o frizz por menos de R$ 40

Produto queridinho nas redes sociais, o óleo capilar extraordinário Elseve L'Oréal Paris é também um dos produtos mais vendidos da categoria na Amazon, com mais de 30 mil vendas registradas no mês passado.

Entre as avaliações de compradores, há elogios pelo custo-benefício. Confira abaixo o que a marca diz sobre esse produto, a opinião de quem usou e quais são os pontos de atenção indicados por consumidores.

O que diz a L'Oréal Paris?

Com seis óleos, tem fórmula leve e não gordurosa

Como penetra na fibra capilar, o Óleo Extraordinário de Elseve trata profundamente, os fios

Protege os cabelos do calor do secador e da chapinha (até 230 graus)

Ajuda a controlar o frizz

Não pesa e não deixa resíduos nos fios

Dicas de uso

Antes da escova: para nutrir os fios;

Como finalizador: para dar forma à fibra capilar;

Em qualquer momento do dia: para disciplinar os fios, reduzir o frizz e dar brilho os cabelos.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o óleo tem mais de 89,9 mil avaliações e nota média de 4,8 (do total de cinco). Entre os elogios estão a efetividade do produto para controlar o frizz, o brilho que confere ao cabelo e o custo-benefício.

Comprei por indicação de uma amiga e valeu muito a pena! Tira o frizz do cabelo, hidrata e não fica oleoso e pesado. (...) Eu amei e o cheiro é bem gostoso. Ellen Caroline Bettanin.

Comprei totalmente às cegas, só confiando nas avaliações, e não estava dando nada por ser baratinho, mas é muito bom realmente. Meu cabelo ficou super soltinho, alinhado, macio e com nadinha de oleosidade. Senti também leve diferença no brilho no cabelo. Ele tem uma textura de óleo um pouco siliconado, cheiro bem leve. Amei. Jae Lima

Já conheço o produto há alguns anos e o custo-benefício dele é dos melhores (...). Victoria Solart

Esse óleo salva o meu cabelo no dia a dia, não pesa no cabelo e pode ser usado como finalizador ou até mesmo como umectação. Elimina o frizz. Fernando Kurimoto

Ótimo produto, tem um cheiro maravilhoso, dá um brilho incrível e não pesa no cabelo, mesmo meu cabelo sendo fino, não pesou. Carolina Lemos.

Pontos de atenção

Do total de avaliações, 2% dos consumidores deram 3 estrelas para o produto (do total de 5). Apenas 1% deu uma estrela. Algumas reclamações são a respeito do cheiroe da sensação de que o cabelo ficou com resíduos após o uso.

Bom, mas fragrância péssima. O produto é muito bom e leve para cabelos finos. Tem uma textura ótima, porém o cheiro é horrível (...) Ayla

Bom, porém, se seu cabelo é fino e liso, parece que, mesmo lavando muito, fica com resíduo no cabelo. Cíntia R.

Esperava mais do produto. Ele dá uma reduzida no volume, mas não vi muita diferença em relação ao frizz. Karina.

07/09/24

