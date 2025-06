Moraes dá 24h para defesa detalhar voo de Braga Netto a Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) deu 24h para a defesa do general da reserva Braga Netto informar o número dos voos, horários e itinerários das viagens de ida e volta dele para realizar uma acareação com o delator Mauro Cid no Supremo, em Brasília, na próxima terça-feira, 23.

O que aconteceu

Ministro mandou intimar a defesa hoje. Advogados do militar já haviam informado ao STF onde ele deve ficar na capital federal para a acareação. Moraes, porém, exigiu mais detalhes para evitar a exposição do réu e garantir a segurança dele.

Braga Netto está preso desde dezembro do ano passado no Rio de Janeiro por suspeita de obstrução de Justiça. Investigação da PF aponta que ele tentou obter detalhes da delação premiada de Mauro Cid e, por isso, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Braga Netto, que é réu acusado de tentativa de golpe de Estado.

Acareação foi marcada por Moraes a pedido da defesa do general da reserva. Estratégia dos advogados é atacar a colaboração premiada de Mauro Cid, que relatou ter recebido R$ 100 mil de Braga Netto para financiar o plano golpista. Cid só implicou o general da reserva no fim do ano passado, depois que a PF conseguiu recuperar mensagens de seu celular que indicavam que ele tinha mais conhecimento sobre o envolvimento do militar do que havia mencionado antes em sua colaboração premiada.

Braga Netto e Mauro Cid ficarão frente a frente na sala de sessões da Primeira Turma do STF. Encontro será fechado, sem acesso para a imprensa. Como ambos são réus, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro na decisão que agendou a acareação que eles têm o direito de mentir.

No caso de Cid, porém, sua colaboração será avaliada ao final do julgamento. Se o STF entendeu que ele não cumpriu adequadamente as cláusulas do acordo de colaboração, ele poderá voltar para a prisão e perder os benefícios.