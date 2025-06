Moradores retêm dezenas de soldados colombianos em área dominada por guerrilha

Pelo menos 31 soldados do Exército colombiano continuam retidos desde sábado por moradores de uma região do sudoeste do país dominada pela guerrilha, informou neste domingo (22) um alto comandante militar.

Os militares realizavam uma operação em uma área conhecida como Cânion de Micay, no departamento de Cauca, quando foram retidos por civis, segundo o Exército.

Pelo menos 31 militares estão em poder da comunidade, disse à W Radio o general Federico Mejía, que garantiu que seus homens foram "sequestrados".

Esta prática é comum em regiões conflituosas da Colômbia. Para impedir o avanço das forças públicas, alguns grupos ilegais ordenam que civis realizem esse tipo de ação. Geralmente, eles são libertados horas depois, após a intervenção de entidades defensoras dos direitos humanos.

O general Mejía afirmou que, neste caso, trata-se de uma comunidade "infiltrada por membros" do denominado Estado-Maior Central (EMC), a principal dissidência das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que não assinou o acordo de paz com o governo em 2016.

Há meses, o presidente Gustavo Petro tenta fazer com que as Forças Armadas consigam ingressar em todo o Cânion de Micay, um reduto utilizado para a produção de cocaína.

Nessa mesma área, 29 militares e policiais foram retidos por moradores em março. Todos foram libertados dois dias depois.

A Colômbia vive sua pior crise de segurança na última década. Petro tentou negociar a paz com o EMC, mas seu principal líder, "Iván Mordisco", abandonou os diálogos.

