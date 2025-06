Mais de 65 mil israelenses conseguiram retornar desde início da guerra com Irã

Mais de 65 mil israelenses bloqueados no exterior devido ao fechamento do espaço aéreo desde o início da guerra com o Irã, em 13 de junho, puderam retornar a seu país, indicou neste domingo (22) a ministra dos Transportes.

"Até agora, mais de 65 mil israelenses retornaram para casa por mar, ar e terra" dos entre 100 e 150 mil que estavam no exterior quando começou a ofensiva israelense, disse Miri Regev.

Após uma interrupção de várias horas no domingo "devido a uma barragem de mísseis" disparados do Irã, os voos de repatriação foram retomados no início da tarde, indicou a ministra.

A partir de segunda-feira, aqueles que desejarem sair do território israelense poderão fazê-lo também de avião, com um limite de 50 pessoas por voo, detalhou, acrescentando que serão realizados 24 voos ao longo do dia a partir do aeroporto de Ben Gurion, perto de Tel Aviv (centro), com um total de cerca de mil passageiros.

Desde o ataque israelense contra o Irã há dez dias, o espaço aéreo israelense está fechado, mas as autoridades organizam desde a quarta-feira corredores aéreos e marítimos no âmbito da chamada Operação Retorno Seguro.

Na sexta-feira, o primeiro barco repatriou mais de 1.500 cidadãos israelenses a partir do Chipre, segundo o Exército.

