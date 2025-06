Israelenses acordam em meio a escombros após ataques iranianos

No início da manhã, dezenas de socorristas israelenses inspecionam uma longa avenida devastada em um bairro rico ao norte de Tel Aviv, abrindo caminho por entre casas e prédios completamente destruídos e uma árvore arrancada.

Após os bombardeios americanos na madrugada de domingo (22, sábado no Brasil) contra instalações-chave do programa nuclear iraniano, Teerã disparou duas rodadas de mísseis contra Israel, onde alarmes soaram no norte e centro do país por volta das 7h30 (1h30 em Brasília).

Assim que o alerta foi desativado, moradores de Ramat Aviv correram para fora.

Um homem e uma mulher choram, abraçados, em meio a uma paisagem desolada coberta de escombros.

"Algumas casas foram atingidas com muita força. Felizmente, uma delas estava programada para ser demolida, então não havia ninguém lá dentro. Todos os que estavam no abrigo estão sãos e salvos. Os danos materiais são muito significativos, mas em termos de vidas humanas, está tudo bem", disse o prefeito de Tel Aviv, Ron Huldai, à AFP ao chegar ao local.

"Nossa casa foi destruída, não sobrou nada", confirmou Aviad Chernichovsky, um morador local que se refugiou em um abrigo público.

Equipes de resgate atendem a vários idosos evacuados em cadeiras de rodas e camas.

Uma mulher, com ferimentos no rosto, parece preocupada enquanto os socorristas a afastam da área afetada.

A Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, evacuou pelo menos sete pessoas, segundo um de seus membros.

- Uma falha? -

Em Ness Ziona, ao sul da metrópole costeira, guindastes trabalham removendo carros muito danificados e grandes galhos de árvores que caíram no chão.

Os danos se concentram em um bairro residencial onde as telhas foram arrancadas. Vários moradores deixam a área carregando malas, enquanto as equipes de resgate continuam procurando por pessoas desaparecidas entre os escombros.

Desde o início da guerra entre Irã e Israel, há dez dias, as pessoas veem equipes de resgate, equipadas com capacetes fluorescentes, entre os escombros deixados por mísseis.

No entanto, a extensão dos danos continua a chocar a população, já que Israel possui um sistema de defesa aérea que geralmente intercepta a maioria dos projéteis disparados contra o país.

Em Haifa, uma grande cidade portuária no norte de Israel, as palmeiras no pequeno jardim público ocupado pela polícia e equipes de resgate para ajudar a população resistiram.

Um míssil foi interceptado, mas as sirenes não soaram, e as autoridades estão tentando determinar o que aconteceu.

"A possibilidade de uma falha no detector" do sistema de defesa aérea está sendo investigada, explica um porta-voz do Exército.

Os danos na área são visíveis: lojas com persianas amassadas, janelas quebradas e aparelhos de ar-condicionado pendurados nas fachadas.

Um homem sem camisa conversa com os socorristas. Há também curiosos se aproximando do cordão de segurança vermelho e branco.

Todos parecem estar se perguntando o que poderia ter acontecido.

vid-avm-crb/mj/vl/jvb/avl/jc

© Agence France-Presse