Israel afirma que atacou 'dezenas' de posições militares no Irã 

O Exército israelense anunciou neste domingo(22) que atacou "dezenas" de posições militares no Irã, em quatro regiões do país, incluindo Yazd, no centro, "pela primeira vez", no décimo dia de guerra entre os dois inimigos.

"Cerca de trinta caças da Força Aérea israelense bombardearam dezenas de alvos militares no Irã", especialmente um "centro de comando de mísseis estratégicos" de longo alcance no setor de Yazd, informaram as Forças Armadas em um comunicado.

