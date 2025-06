Imprensa iraniana relata 'forte' explosão na província de Bushehr, local de reator nuclear

A imprensa iraniana noticiou que "uma forte explosão foi ouvida" neste domingo(22) na província de Bushehr, no sul do Irã, loccal da única usina nuclear do país, horas depois de os Estados Unidos bombardearem diversas instalações nucleares no país.

O jornal Shargh noticiou que dois locais ao redor da cidade de Bushehr foram "atacados pelo regime sionista". Agências de notícias iranianas relataram outra explosão na província central de Yazd.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) alertou no sábado que um ataque à usina resultaria em "uma liberação muito alta de radioatividade" por "centenas de quilômetros".

Os Estados Unidos bombardearam três instalações-chave do programa nuclear iraniano, ataques que terão "consequências eternas", alertou Teerã, no décimo dia da guerra entre Irã e Israel.

O presidente Donald Trump afirmou que as instalações nucleares iranianas foram "completamente" destruídas e ameaçou com novos ataques se Teerã não buscar a paz.

Nos últimos dez dias, bombardeios israelenses atingiram centenas de instalações militares e nucleares na República Islâmica, tirando a vida de militares de alta patente e cientistas envolvidos no programa nuclear.

O Irã, que nega buscar armas nucleares e defende seu direito de prosseguir com um programa nuclear civil, respondeu com lançamentos de mísseis e drones, a maioria interceptada pelos sistemas de defesa aérea israelenses.

