Governo condena ataque dos EUA ao Irã e vê risco de 'danos irreversíveis'

O governo brasileiro condenou, neste domingo (22), o ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã e advertiu para possíveis "danos irreversíveis" com a escalada militar no Oriente Médio se não houver "solução diplomática", segundo nota ministério das Relações Exteriores.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "condena com veemência (...) ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional", indicou o comunicado do Itamaraty.

Dentro de duas semanas, o Brasil vai sediar a cúpula do Brics, onde vão se reunir potências militares como a China e a Rússia, que já se posicionaram contrários aos bombardeios contra o Irã, ordenados pelo presidente americano, Donald Trump.

O governo brasileiro assinalou "a urgente necessidade de solução diplomática" para evitar "danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear".

O presidente Lula, habitualmente crítico das políticas de Trump, ainda não se manifestou pessoalmente sobre o ataque americano contra as instalações nucleares iranianas.

