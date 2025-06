Compacto e com boa capacidade: carregador portátil da Geonav sai por R$ 79

Quem faz uso intenso do celular e costuma passar o dia todo fora de casa sabe que não é sempre que se tem uma tomada por perto. Nessas horas, um carregador portátil pode salvar. Os chamados "power banks" fornecem bateria por meio de conexão USB ou magnética.

Este modelo de 6.000mAh da Geonav teve mais de 500 vendas na Amazon somente no mês passado, e tem um custo-benefício interessante, por R$ 79,90. Confira a seguir suas especificações e comentários de quem comprou.

O que diz a fabricante?

Carregador portátil universal 6.000mAh;

Compatível com Andoid e iOS;

Carrega dois dispositivos simultaneamente;

Possui proteção contra curto circuito;

Vem com cabo micro USB para recarga;

Possui quatro leds indicadores de bateria;

Homologado pela Anatel.

O que diz quem comprou?

O carregador da Geonav teve mais de 500 vendas no último mês e recebeu nota 4.4 (do máximo de 5) dos consumidores. Os principais pontos positivos são o tamanho, a capacidade e o custo-benefício.

Amei muito. Já tive muitos carregadores portáteis e nenhum superou esse. Ele dura duas cargas no meu Xiaomi (Redmi note 8), é fino e leve, fácil de carregar e cabe em bolsas menores. Carolina Machado.

Me surpreendi nas primeiras vezes que usei, cumpre exatamente o que promete. A bateria é extremamente durável, carregou o meu celular completo e o de uma amiga com a mesma carga, sem contar a facilidade na portabilidade. É ótimo. Lare Viana.

Carregador pequeno, com capacidade de algumas cargas, extremamente útil. Valmir Bussola.

Pontos de atenção

Alguns consumidores citam a demora em recarregar o power bank.

A entrega foi rápida, produto compacto e veio sem nenhum problema. Hoje com quatro meses de uso, funciona perfeitamente, o carregamento da power bank demora (isso é fato), por isso, o coloco para carregar quando vou dormir para que pela manhã já esteja completo. Nicole.

Produto ótimo, mas demora para o próprio aparelho carregar. Deixo mais de quatro horas na tomada e quando tiro ele carregou apenas 70% e acaba me deixando na mão durante o dia. Ana.

