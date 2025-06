Qualquer retaliação do Irã será recebida com força muito maior, dizem EUA

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, Dan Caine, concederam hoje uma entrevista coletiva para detalhar a operação de ontem contra o Irã, batizada de "Midnight Hammer" ("Martelo da Meia-Noite", em português).

O que aconteceu

"Estados Unidos não procuram guerra", declarou Hegseth. "Mas deixe-me ser claro: agiremos rápida e decisivamente quando nosso povo e parceiros são ameaçados".

Ele afirmou que o ataque mirou somente as instalações nucleares do Irã, que teriam sido "completamente devastadas", e não os soldados ou o povo do país persa. A declaração ecoa a do presidente norte-americano, Donald Trump, em pronunciamento na noite passada.

Nós devastamos o programa nuclear iraniano, mas é importante apontar que a operação não mirou os soldados ou o povo iraniano. Graças à liderança ousada e visionária do presidente Trump, e o compromisso dele com a paz através da força, as ambições nucleares do Irã foram obliteradas.

Pete Hegseth, secretário da Defesa dos Estados Unidos

Secretário também disse que qualquer retaliação do Irã contra os EUA "será recebida com uma força muito maior do que a vista nesta noite". "O Irã será inteligente em prestar atenção a essas palavras", declarou.

Até o momento, o Irã confirmou o ataque, mas não a extensão do dano. As instalações nucleares são subterrâneas, então é difícil estimar pelas imagens de satélites, que mostram uma nuvem de poeira e terra acinzentada na região de Fordow.

Imagem de satélite de Fordow, no Irã, onde os EUA dizem ter atingido instalação nuclear subterrânea Imagem: 22.jun.2025-Planet Labs PBC via Reuters

Bombardeio durou cerca de meia hora

O general Dan Caine, chefe do Estado-Maior conjunto do exército dos EUA, deu uma linha do tempo da operação. Segundo ele, disse que os aviões norte-americanos saíram da base de Whiteman, nos EUA, à meia-noite do sábado, e chegaram ao Irã às 18h (horário de Washington, uma hora a menos que o horário de Brasília).

Os primeiros ataques foram lançados entre as 18h40 e 19h (horário de Washington). Às 19h30, os aviões bombardeiros já haviam deixado o Irã. Como o fuso de Teerã é 7 horas e meia à frente do da capital dos EUA, o bombardeio aconteceu por volta das 2h30 no horário local.

Segundo o militar, ofensiva usou aviões bombardeiros e submarinos. Ele disse que não houve nenhum tiro do Irã ou dos Estados Unidos na entrada ou saída.

EUA entram na guerra de Israel contra o Irã

Donald Trump anunciou o bombardeio de três instalações nucleares no país persa em pronunciamento televisionado. Na noite de sábado, Trump ameaçou ataques ainda mais severos se o Irã não "buscar a paz". "Haverá paz ou haverá tragédia para o Irã", declarou o norte-americano.

Até o momento, o Irã confirmou o ataque, mas não a extensão do dano. Na manhã de hoje, o país retaliou lançando uma salva de mísseis contra Israel, incluindo a região da capital Tel Aviv. Segundo o serviço de resgate israelense, 23 pessoas ficaram feridas.

O chanceler do regime dos aiatolás, Abbas Araghchi, disse que "diplomacia não é mais uma opção", e que viajará para a Rússia ainda hoje para um encontro com Vladimir Putin. Para Araghchi, os EUA escolheram "lançar a diplomacia pelos ares" após a ofensiva da noite passada.