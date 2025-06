EUA atacam Irã, e Rússia condena: há risco de 3ª Guerra Mundial?

O fim não está próximo. Especialistas ouvidos pelo UOL afirmam que o ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irã não deve deflagrar a Terceira Guerra mundial.

O que aconteceu

As superpotências militares não devem se engajar no conflito. Mas existe a possibilidade de o Oriente Médio ser envolvido na guerra e ter como consequência uma severa crise econômica mundial.

Mesmo com o Irã se reunindo com a Rússia, os países mais poderosos não têm interesse ou capacidade militar para iniciar um Terceira Guerra. A avaliação é de Kai Enno Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP (Universidade de São Paulo).

O especialista divide os principais atores internacionais em dois grupos. China e Estados Unidos têm poderio militar para sustentar uma guerra em escala global, mas um conflito desta magnitude é contra seus interesses.

A Europa e a Rússia não possuem capacidade militar. Lehmann lembra que Moscou está envolvida em custosa guerra contra a Ucrânia. A Europa não tem armas em quantidade suficiente para tal empreitada.

Eu não vejo que haja interesse [na Terceira Guerra] por parte da China e por parte dos Estados Unidos. E nem há capacidade dos europeus e da Rússia em se envolver numa guerra mundial.

Kai Enno Lehmann, professor da USP

Imagem de satélite mostra região de Fordow, no Irã, depois de bombardeio dos EUA à instalação nuclear subterrânea Imagem: 22.jun.2025-Maxar Technologies/Handout via Reuters

China e Rússia com Irã

A Europa sequer tem consenso sobre como reagir aos ataques dos Estados Unidos. Os países do bloco se dividem entre aprovar e criticar os bombardeios. A falta de uma posição uniforme inviabiliza influenciar o conflito, explica Carolina Pavese, PhD em Relações Internacionais e professora do Instituto Mauá.

A especialista também não acredita em Terceira Guerra Mundial. Ela lembra que as superpotências se envolveram em conflitos regionais e a presença delas não evoluiu para um confronto entre os Estados Unidos e seus adversários.

Pavese cita Síria, onde russos e americanos estiveram em lados opostos durante 16 anos. Outro exemplo é a guerra da Ucrânia, local em que os atores globais estão bastante envolvidos.

A Otan, composta por americanos e europeus, fornece armas para Ucrânia. A China dá apoio diplomático à Rússia e existe suspeita que também entregue armas. Mesmo assim, a Terceira Guerra Mundial nunca esteve no horizonte, ressalta a PhD em Relações Internacionais.

Parlamento do Irã aprovou fechar a rota marítima por onde passa 20% do petróleo mundial Imagem: Hamad I Mohammed

Moderação com os Estados Unidos

Faz parte da política russa e chinesa evitar atritos com os Estados Unidos. Esta situação afasta risco da Terceira Guerra Mundial, afirma Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Ele ressalta que a China vai até o limite do possível. Antes dos bombardeios, o país já dava apoio logístico aos iranianos. Um exemplo, é o fornecimento de sais usados em mísseis. "No entanto, não há indicação de envio de tropas ou armas pesadas".

Moscou entrega apoio de inteligência e cibernético. Também há respaldo diplomático por parte de Moscou, como Vladimir Putin receber o chanceler do Irã. Mas ações mais robustas não estão no horizonte de russos e chineses.

Ambos evitam envolvimento direto para não arriscar suas relações com os Estados Unidos

Fernando Brancoli, professor da UFRJ

Conflito começou com ataques de Israel ao território e autoridades iranianas Imagem: Reprodução

Interesses contraditórios da China

Outro fator que reduz o risco de uma guerra mundial é a situação chinesa. Dona de um grande parque industrial e vigorosa nas exportações, a China não tem interesse em afundar o mundo numa crise econômica, avalia o professor da USP Kai Enno Lehmann.

Mas Pequim pode ganhar com um conflito envolvendo os Estados Unidos. Lehmann ressalta que a China não esconde que deseja assumir o protagonismo mundial e o Irã arrastar os americanos para uma guerra regional pode ser uma forma de enfraquecer Washington.

O raciocínio passa por uma guerra longa e custosa a exemplo do que a Rússia passa na Ucrânia. O conflito drenaria recursos e capital político dos Estados Unidos. Para isso acontecer, os iranianos precisariam de meios para lutar, como armas.

São interesses contraditórios e não é possível prever o que será feito,

Kai Enno Lehmann, professor da USP

Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, está sob pressão para reagir aos ataques Imagem: Khamenei.ir/AFP

Próximos passos do Irã

O tamanho que a guerra tomará depende de como o Irã vai reagir. O parlamento do país aprovou o fechamento do Estreito de Ormuz. Trata-se do corredor marítimo mais importante do mundo e por onde passa 20% do petróleo mundial.

Agora a decisão será avaliada pelo Conselho de Segurança do Líder Supremo do Irã. A efetivação da medida teria impacto global e afetaria demais o comércio internacional.

A avaliação dos especialistas é de que uma reação iraniana aos bombardeios é necessária. O governo ficará fragilizado perante os adversários se não responder aos ataques. Também existe a pressão interna para demonstrar força.

Mas fechar o Estreito de Ormuz pode comprometer a posição do Irã com aliados. A rota marítima é usada por países vizinhos e a medida dificulta a obtenção de apoio, explica a Phd em Relações Internacionais Carolina Pavese.

China, Rússia e Índia também seriam afetados. Todos são aliados e podem ser muito prejudicados com aumento estratosférico do preço do petróleo, ressalta a professora.

Pavese lembra que há alternativas. Paramilitares alinhados com o Irã devem ser acionados. Ela cita grupos que operam em países como Iêmen e Líbano. Também existe a possibilidade de Teerã abandonar tratados que regulam a produção de armas nucleares.

Donald Trump enfrentará consequências políticas e econômicas pelo ataque ao Irã Imagem: Saul Loeb - 20.jun25/AFP

Implicações nos EUA

Donald Trump vai enfrentar consequências políticas e econômicas. O conflito ocorre numa região produtora de petróleo, que pode ter os preços subindo bastante, declara o professor da UFRJ Fernando Brancoli.

A situação pressiona a inflação nos Estados Unidos e existe risco de reduzir o crescimento. A possibilidade de medidas protecionistas se torna maior e pode haver pressão por corte de impostos.

O risco político é ter bombardeado o Irã sem consultar o Legislativo. Mesmo políticos do Partido Republicano foram contra o ataque. O professor Lehmann considera improvável um impeachment. Mas o descontentamento até de aliados fará o restante da administração Trump mais complicado.