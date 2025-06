Conselho de Segurança da ONU convoca reunião de emergência sobre o Irã

O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência, neste domingo (22), após o ataque dos Estados Unidos a três instalações nucleares no Irã, para avaliar as ameaças à paz e à segurança internacionais.

O encontro, em Nova York, será realizado após o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, apelar para que o Conselho de Segurança da ONU convocasse a reunião.

A previsão é que a reunião comece às 16h (horário de Brasília), com transmissão pela TV da ONU. Esta é a terceira reunião solicitada pelo Irã, desde que Israel atacou o país persa. A primeira foi realizada no dia 13. Nenhuma das sessões anteriores resultou em uma resolução ou mesmo numa declaração conjunta.

Em discurso em Istambul (Turquia), ao pedir a convocação da reunião de emergência, o principal diplomata do Irã declarou que seu país reserva todas as opções para defender sua segurança.

"A República Islâmica do Irã continua a defender o território, a soberania, a segurança e o povo do Irã por todos os meios necessários, não apenas contra a agressão militar dos EUA, mas também contra as ações imprudentes e ilegais do regime israelense."

O chanceler disse ainda que os EUA cruzaram uma enorme linha vermelha com o ataque às instalações nucleares. Ele acrescentou que Teerã não pode retornar à diplomacia enquanto estiver sob ataque de Israel e dos Estados Unidos.

Araqchi disse que o Irã avalia as opções de retaliação e que consideraria a diplomacia somente após implementar sua resposta aos ataques americanos a instalações nucleares do seu país.

O chanceler iraniano anunciou que viajará à Rússia, com quem a república islâmica mantém parceria, e se encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (23).

Abbas Araqchi solicitou ainda que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) se reúna imediatamente. "Apelamos ao Conselho da AIEA para que se reúna imediatamente e cumpra sua responsabilidade legal, em resposta ao perigoso ataque dos EUA às instalações nucleares pacíficas do Irã, todas as quais estão sob total salvaguarda e monitoramento da agência", cobrou o iraniano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter destruído as principais instalações nucleares do Irã em ataques durante a noite com enormes bombas destruidoras de bunkers, juntando-se a um ataque israelense em uma nova e significativa escalada do conflito no Oriente Médio.

Teerã respondeu com uma grande quantidade de mísseis contra Israel, que feriram dezenas de pessoas e destruíram prédios no centro comercial de Tel Aviv, capital administrativa e financeira de Israel.

*Com informações da agência Reuters