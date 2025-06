Com um a menos, Real Madrid vence Pachuca (3-1) no Grupo H da Copa de Clubes

Mesmo com um jogador a menos desde os sete minutos de jogo, o Real Madrid venceu o Pachuca do México por 3 a 1 neste domingo (22), no Bank of America Stadium, em Charlotte, e conseguiu sua primeira vitória no Grupo H da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, depois do empate com o Al-Hilal na estreia (1 a 1).

A expulsão do zagueiro Raúl Ascencio logo no início da partida não abalou o time merengue. Gonzalo García fez a sua parte e participou dos dois primeiros gols, marcados por Jude Bellingham (35') e Arda Güler (43').

O terceiro saiu dos pés de Federico Valverde (70'), após jogada trabalhada com Vinícius Júnior e Brahim Díaz.

Nos minutos finais, Elías Montiel (80') descontou para o Pachuca, que com a derrota não tem mais chances matemáticas de classificação.

Já o Real Madrid segue na briga por uma vaga nas oitavas de final. A equipe espanhola volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Salzburg, que venceu os mexicanos na primeira rodada e pode se garantir nas oitavas já neste domingo, caso vença o Al-Hilal em Washington.

- Pachuca de peito aberto -

Ambas as equipes entraram em campo querendo a controlar a posse de bola, e o Pachuca começou encarando o Real Madrid de peito aberto.

O jogo começou o experiente atacante Salomón Rondón se mostrando muito ativo. Aos dois minutos, ele teve a primeira chance do time mexicano finalizando de primeira após uma cobrança de escanteio.

O Pachuca pressionou desde o início, tentando abrir espaços pela defesa do Real Madrid e aproveitar todas as oportunidades.

Assim veio o primeiro cartão vermelho para os espanhóis, quando Raúl Asencio, como último homem, derrubou o Rondón, que escapava livre na entrada da área.

Sem Asencio, Tchouaméni recuou para cobrir a defesa. O Real Madrid perdeu o controle da partida, enquanto Rondón continuava dando trabalho no ataque.

- Courtois brilha -

Com um jogador a menos, o time merengue pressionou, contando com a magia de Vini Jr., que quase conseguiu um pênalti após uma saída arriscada do goleiro Carlos Moreno.

Aos 19 minutos, o Pachuca tentou novamente, e dessa vez quem brilhou foi o goleiro Thibaut Courtois.

Após Dean Huijsen bloquear chute de Rondón, o brasileiro Kenedy emendou e Courtois evitou o gol. Na sequência, bola sobrou para Agustín Palavecino, mas o belga fez uma defesa magistral.

E como já havia alertado o técnico do Pachuca, Jaime Lozano, um time como o Real Madrid pode estar indo mal, mas basta uma de suas estrelas "esfregue a lâmpada" para mudar o rumo da partida.

Aos 35 minutos, Gonzalo recebeu de Valverde e acionou Fran Garzía, que escapou e passou para Bellingham bater cruzado de esquerda e abrir o placar.

Pouco depois, Güler fez o segundo em mais um bom passe de Gonzalo, atacante de 21 anos da base do Real Madrid.

- Valverde sentencia -

Depois do intervalo, o time merengue parecia mais confiante. O técnico Xabi Alonso ajustou a equipe e colocou em campo o veterano Luka Modric, bastante aplaudido pelos torcedores nas arquibancadas.

O Pachuca não desistiu e continuou ameaçando, principalmente com Kenedy e Rondón, mas Courtois estava em mais um dia inspirado.

Até que o Real Madrid fez o terceiro. Vini arrancou pela esquerda e passou para Valverde, que acionou Brahim para receber na área cara a cara com o goleiro para marcar.

Os mexicanos não se entregaram e na reta final conseguiram diminuir com um chute de Montiel que desviou em Tchouaméni e tirou qualquer chance de defesa de Courtois.

"Foi difícil jogar com dez, mas nos mantivemos unidos como equipe, compactos, atacamos rapidamente quando tínhamos a bola e marcamos gols no contra-ataque", disse Arda Güler em entrevista após a partida.

"Quando tivemos nossas chances, fomos rápidos e aproveitamos, então foi uma boa vitória, embora não perfeita", analisou, por sua vez, Jude Bellingham.

- Escalações:

Real Madrid: Thibaut Courtois - Trent Alexander-Arnold (Antonio Rüdiger, 78), Fran García, Dean Huijsen, Raúl Asencio - Jude Bellingham (Dani Ceballos, 60'), Federico Valverde, Arda Güler (Luka Modric, 60'), Aurélien Tchouaméni - Gonzalo García (Brahim Díaz, 46'), Vinícius Júnior (Victor Muñoz, 87'). Técnico: Xabi Alonso.

Pachuca: Carlos Moreno - Federico Pereira, Eduardo Gabriel, Luis Rodriguez (Javier López, 60'), Bryan González - Agustín Palavecino (Victor Guzman, 72'), Elías Montiel, Alan Bautista (John Kennedy, 46'), Alexei Dominguez (Gustavo Cabral, 46'), Kenedy (Carlos Sánchez, 60') - Salomón Rondón. Técnico: Jaime Lozano.

mav/ma/cb

© Agence France-Presse