Chanceler do Irã anuncia reunião com Putin e diz: 'Diplomacia não é opção'

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse hoje que "diplomacia não é mais uma opção", depois que os Estados Unidos entraram na guerra e bombardearam instalações nucleares no país persa.

O que aconteceu

Chanceler disse que viajará ainda hoje para Moscou, onde se encontrará com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para "conversas sérias". "Temos uma parceria estratégica e sempre fazemos consultas um ao outro para coordenar nossas posições", afirmou ele, em uma entrevista coletiva na Turquia.

Araghchi descartou uma saída diplomática neste momento. Para ele, o governo de Donald Trump escolheu "lançar a diplomacia pelos ares" após o ataque desta noite.

Iraniano esteve na Suíça, na última sexta-feira, onde se reuniu com chanceleres europeus para discutir a situação no Oriente Médio. "Estávamos em conferência com a União Europeia quando os EUA decidiram que lançariam a democracia pelos ares", declarou. "Eles dizem que o Irã deve retornar à mesa [de negociações]. Mas como o Irã pode retornar de onde nunca saiu, e muito menos lançou pelos ares?."

Ele responsabilizou o governo de Donald Trump pelo que virá a seguir. "O governo beligerante e sem lei de Washington é o único e total responsável pelas consequências amplas e perigosas do seu ato de agressão."

EUA entram na guerra de Israel contra o Irã

Na noite de ontem, Donald Trump anunciou o bombardeio de três instalações nucleares no país persa. "As instalações-chave de enriquecimento [nuclear] do Irã foram total e completamente obliteradas", disse o norte-americano em discurso televisionado.

Até o momento, o Irã confirmou o ataque, mas não a extensão do dano. Na manhã de hoje, o país retaliou lançando uma salva de mísseis contra Israel, incluindo a região da capital Tel Aviv. Segundo o serviço de resgate israelense, 23 pessoas ficaram feridas.

Conflito chega ao 10º dia. No último dia 13, Israel bombardeou o Irã, citando temores de que o país persa esteja desenvolvendo armas nucleares. A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) disse na semana passada que Teerã violou a obrigações de não proliferação nuclear pela primeira vez em 20 anos.

O Irã nega que esteja buscando armas nucleares e afirma que seu programa tem fins pacíficos. O regime dos aiatolás acusa a agência de motivações políticas.

Usina de Enriquecimento de Combustível de Fordow, no centro do Irã, que os EUA dizem ter atingido Imagem: Maxar Technologies via AFP - 14/06/2025

