Busca por brasileira na Indonésia é adiada, diz fonte do Itamaraty

As buscas pela brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foram adiadas e devem ser retomadas apenas no início desta noite no horário de Brasília, pela manhã no horário da Indonésia. A família da jovem diz que ela está desaparecida, e que não recebe informações sobre ela.

O que aconteceu

Embaixada está acompanhando o caso. Segundo fonte do Itamaraty, a equipe de resgate relata condições difíceis no local.

Vídeo de drone mostrava local em que jovem havia caído. Um vídeo feito por um turista, segundo a família, mostrou o local em que Juliana estava após cair de uma altura estimada, inicialmente, de 300 m. As equipes de resgate da Indonésia, no entanto, tentaram acessar o local hoje e não encontraram a jovem.

A família criou uma conta no Instagram para tentar obter informações sobre a Juliana. O perfil já tem mais de 190 mil seguidores e foi compartilhado por diversos famosos.

Irmã diz que ela não é vista desde a noite de ontem. "Aparentemente ela está com alguma coisa na perna, ela está deslizando", afirma Mariana Marins em vídeo publicado na tarde de hoje.

Mariana disse que o resgate não chegou até ela. As informações são de outros montanhistas em contato com a família. Ontem, no entanto, as autoridades locais afirmaram aos familiares que uma equipe havia chegado até a área montanhosa e estava estabilizando Juliana com água, comida e aquecimento.

Recebemos, com muita preocupação e apreensão, que não é verdadeira a informação que a equipe de resgate levou comida, água e agasalho para a Juliana, conforme divulgado pelas autoridades indonésias e pela embaixada do Brasil em Jacarta. Mariana Marins

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), também afirmou que o resgate ainda não chegou até ela. ''As equipes ainda não a encontraram. Então, não procede a informação que saiu ontem de que ela tenha sido encontrada e assistida'', falou em vídeo hoje nas redes sociais.

As equipes estão no local, é um local inóspito, a mais de 3 mil metros de altitude, de um terreno arenoso. Eu passei a madrugada, o dia de ontem, acompanhando o caso, pedindo às autoridades brasileiras em Jacarta que reforçem a cobrança às equipes de resgate e às autoridades locais da Indonésia. Rodrigo Neves

A família acusa as autoridades de resgate da Indonésia de terem forjado imagens. Gravações divulgadas no Instagram das equipes de resgate mostram socorristas descendo em uma corda e usando um drone térmico para tentar localizar Juliana, mas ela não aparece nas imagens. Informações veiculadas pela imprensa local diziam que Juliana havia sido localizada ilesa e em estado de choque, mas até o momento não foi informado o paradeiro da jovem.

Entenda o caso

Juliana já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia durante o mochilão Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante a trilha na noite de sexta-feira, segundo a família. Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjaji, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Três horas depois do acidente, um grupo de espanhóis encontrou a brasileira. A irmã dela, Mariana, vive em Niterói (RJ) e disse ao UOL que as pessoas que passaram pelo local perguntaram o nome de Juliana e tentaram achar familiares e amigos dela pelas redes sociais.

Família acompanhou situação por fotos e vídeos enviados pelos espanhóis, na espera pelo resgate. Mariana diz que tudo se agravou com o aparecimento de uma neblina e umidade muito forte, que fez com que Juliana escorregasse ainda mais da pedra. A irmã chegou a dizer que seria um ''absurdo se ela morresse por falta de socorro''.

Juliana fazia um ''mochilão'' desde o final de fevereiro com uma agência de turismo. ''A empresa de turismo que a levou ficou mentindo o tempo todo, dizendo que o resgate tinha chegado, e não tinha chegado coisa nenhuma'', fala a irmã.