Bia Haddad conquista título de duplas femininas no WTA de Nottinhgam

A brasileira Beatriz Haddad Maia assegurou o título do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, nas duplas femininas. Neste domingo (22), a parceria entre a paulistana, número 41 do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês) e a alemã Laura Siegemund (23ª) venceu a da cazaque Anna Danilina (9ª) com a japonesa Ena Shibahara (65ª) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2), ?uma hora e 18 minutos de duelo.

Os torneios WTA 250 estão na terceira prateleira das competições do circuito mundial de tênis feminino, atrás dos WTA 1000 e WTA 500. Com os 250 pontos que somará no ranking de duplas, Bia assumirá o 34º lugar na próxima atualização. Ela é a segunda brasileira mais bem colocada da lista, que tem ?Luísa Stefani na 26º colocação.

Foi o terceiro título de Bia no piso de grama de Nottingham.Foi, ainda, a primeira conquista dela tendo Siegmund como parceira. As duas têm dois vice-campeonatos, no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, em 2023; e no WTA 500 de Adelaide, na Austrália, este ano.

A conquista leva Bia e Siegmund ao sexto lugar no ranking de duplas da temporada. As oito melhores parcerias do ano disputam, em novembro, o WTA Finals.

O próximo compromisso de Bia será o WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. A brasileira, 21ª do ranking de simples da WTA, estreia no torneio individual nesta terça-feira (24), ainda sem horário definido, contra a chinesa Xinyu Wang (49ª). A rival acabou de ser vice-campeã do WTA 500 de Berlim, também em solo alemão, superada pela tcheca Marketa Vondrousova na decisão.

A temporada de Bia nas disputas individuais contrasta com bom momento nas duplas. Em simples, a brasileira venceu sete jogos e sofreu 14 derrotas durante 2025, sendo eliminada na primeira rodada em dez ocasiões. O melhor desempenho foi no WTA 500 de Estrasburgo, na França, quando chegou ?até a semifinal e caiu para a cazaque Elena Rybakina.