Atitudes de Trump podem até levar a impeachment nos EUA, diz professora

O presidente Donald Trump desagradou diversas nações com o ataque a três usinas nucleares iranianas e também criou conflito interno nos Estados Unidos, e a depender de suas próximas atitudes, pode até mesmo levar ao seu impeachment, disse Elaini Silva, doutora em direito internacional pela USP, ao UOL News de hoje.

Ele [Trump] agiu em abuso dos poderes que tinham sido estabelecidos pela Constituição. E é muito interessante a gente observar que existe esse comportamento de achar em muitos dos políticos que a gente vê na atualidade, que você ocupar o cargo público, ainda que seja o cargo do presidente, é um cheque em branco, e não é.

Se prevalecer essa ideia de que ele abusou desse poder, isso pode levar ao impeachment. E o que é mais importante nesse momento é que essa não é a única violação do Trump com relação aos seus poderes. Ele já vinha colocando sistematicamente em questão o limite, o escopo do poder executivo em várias das medidas que estava adotando internamente.

Elaini Silva

A professora destacou que diversas atitudes de Donald Trump acabaram fazendo com que o presidente perdesse força interna nos Estados Unidos, até mesmo entre os republicanos.



O que a gente começa a observar é que mesmo entre republicanos que havia antes uma manifestação contrária aos Estados Unidos entrarem em guerra diante da atitude do Trump, há uma desculpa para uma utilização pontual, mas não existe um 'passar pano' para toda e qualquer atitude que o Trump possa assumir dentro do cenário nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação ao uso da força.

Então, mesmo entre republicanos, não está fechada uma posição de defender o Trump neste aspecto especificamente, qualquer que seja sua atitude, embora se restringir apenas a essa atitude pontual de ataque, exista já uma posição de defesa do Trump de uma forma excepcional.

Mas não existe nenhum indicativo de que qualquer atitude que seja tomada de continuidade de participação do conflito vá ser defendida também pelos republicanos.

Elaini Silva

A especialista em direito internacional ressaltou que um possível impeachment de Donald Trump nos Estados Unidos depende de suas atitudes daqui para frente diante deste conflito no cenário internacional.

Então o cenário pode eventualmente levar ao impeachment dependendo das atitudes daqui para frente e ele é mais uma pecinha nesse tabuleiro que se formou, o que a gente consegue ver é que são várias frentes em que a atitude do Trump está sendo questionada em relação aos limites, ao que ele tem legitimamente, de acordo com o ordenamento democrático dos Estados Unidos, poder legítimo para fazer.

Elaini Silva

Veja a íntegra do programa: