Mãe e filha, médico: quem são as 8 vítimas de acidente com balão em SC

Um acidente envolvendo um balão de ar quente, na manhã de hoje em Praia Grande (SC), deixou oito pessoas mortas. Segundo a polícia, quatro vítimas morreram carbonizadas e as outras quatro na queda.

Quem são as vítimas

Mãe e filha morreram no acidente. Leane Elizabeth Herrmann e sua filha, a médica Leise Herrmann Parizotto, eram da cidade de Concórdia (SC). Uma segunda filha de Leane, identificada como Leciane Herrmann Parizotto, também estava no balão, mas sobreviveu.

Médico oftalmologista não sobreviveu à queda do balão. Andrei Gabriel de Melo atuava em Fraiburgo (SC), e a morte gerou comoção na cidade. A prefeitura de Fraiburgo divulgou nota lamentando o ocorrido e manifestou solidariedade para Andréa Melo, familiar de Andrei e servidora do município. A clínica em que o médico trabalhava disse que ele foi "muito mais do que um profissional exemplar". "Foi um ser humano íntegro, gentil, atencioso e apaixonado pelo que fazia", publicou o estabelecimento nas redes sociais.

Dois casais também estão entre as vítimas. Juliane Jacinta Sawicki e Fábio Luiz Izycki também morreram no acidente. Juliane era engenheira agrônoma e sócia em uma empresa de consultoria rural. Já Fábio trabalhava em uma agência do Banco do Brasil, na cidade de Barão de Cotegipe (RS). Nas redes sociais, uma familiar publicou um texto se despedindo do casal. "Não dá para acreditar. A alegria de vocês era contagiante. Continuem assim lá no céu. Querida Juliane Jacina Sawicki, eu amo você e amarei para sempre. Fábio Luiz Izycki, nunca vou esquecer você", escreveu.

O casal Fábio Luiz Izycki e Juliane Jacinta Sawicki Imagem: Reprodução/Facebook

Everaldo da Rocha e Janaína Moreira Soares da Rocha viviam em Joinville (SC). Nas redes sociais, a paróquia de São João Batista, frequentada pelo casal na cidade, manifestou pesar pela morte. "Lamentamos profundamente a perda do casal, de nossa comunidade", diz a nota de pesar. O casal estava com dois filhos, que conseguiram se salvar.

Técnico de patinação artística também está entre as vítimas do acidente. Leandro Luzzi era diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística, que divulgou nota de pesar pela morte. "Leandro foi um profissional dedicado, apaixonado pelo que fazia e um verdadeiro exemplo para atletas, colegas e toda a comunidade de patinação", diz a manifestação.

Leandro Luzz, diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística, Everaldo da Rocha e Janaína Moreira Soares da Rocha Imagem: Reprodução

O que se sabe sobre acidente até aqui

Polícia informou que 13 pessoas sobreviveram. Inicialmente, os bombeiros disseram que havia 22 pessoas no balão, mas o número foi corrigido para 21 (um piloto e 20 passageiros).

Os que morreram na queda não conseguiram saltar no início do incêndio, segundo delegado. Ao perceber o início do incêndio, o piloto teria conseguido baixar o balão e, ao se aproximar do solo, ele ordenou que as pessoas pulassem e saltou do balão com elas, disse o responsável pela delegacia de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos.

Alguns passageiros, porém, não conseguiram deixar a aeronave que, mais leve, alçou voo. No ar, quatro pessoas pularam e quatro morreram carbonizadas. Queimado, o balão caiu na comunidade de Cachoeira do Bom Jesus, em Praia Grande.

As chamas começaram no cesto do balão, por causa de um maçarico. A informação preliminar foi passada por Lemos. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que o órgão vai apurar o que aconteceu, em conjunto com a Polícia Científica do estado. "Dia de luto", escreveu ele nas redes sociais.

Cinco feridos foram encaminhados a hospital municipal, dois com queimaduras leves de 2º grau. Segundo o Hospital Nossa Senhora de Fátima, três mulheres e dois homens, todos com ferimentos leves, foram devidamente atendidos, medicados e já receberam alta hospitalar.

Imagens publicadas nas redes sociais registraram o momento em que o balão cai. A lona pega fogo, e o cesto se solta de uma altura considerável do chão (leia mais aqui).

O balão pertencia à empresa Sobrevoar, que diz cumprir todas as normas estabelecidas pela Anac. Em nota publicada nas redes sociais, a empresa destacou que não tinha registros de acidentes anteriores.

A polícia divulgou a lista dos 13 sobreviventes. Veja quem são eles: