Ucrânia pede a aliados que destinem 0,25% do PIB para aumentar sua produção de armas

Por Dan Peleschuk e Olena Harmash

Kiev (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pediu a parceiros ocidentais do país que destinem 0,25% de seu Produto Interno Bruto para ajudar Kiev a aumentar a produção de armas e disse que o país planeja assinar acordos no verão europeu para começar a exportar tecnologias de produção de armas.

Em falas divulgadas por seu gabinete neste sábado, Zelenskiy disse que a Ucrânia está em negociações com a Dinamarca, Noruega, Alemanha, Canadá, Reino Unido e Lituânia para lançar a produção conjunta de armas.

"A Ucrânia faz parte da segurança da Europa e queremos que 0,25% do PIB de um determinado país parceiro seja alocado para nossa indústria de defesa e produção doméstica", disse Zelenskiy.

Este ano, Kiev garantiu US$43 bilhões para financiar sua produção doméstica de armas, afirmou Zelenskiy.

Países membros da Otan devem se reunir na próxima semana em Haia para discutir o aumento dos gastos com defesa.

Zelenskiy disse que provavelmente visitará a cúpula da Otan, acrescentando que várias reuniões com líderes ocidentais foram marcadas à margem da reunião. Ele também disse esperar se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Kiev planeja lançar a produção conjunta de armas fora do país e começará a exportar algumas de suas tecnologias de produção militar, afirmou Zelenskiy.

"Lançamos o programa 'Construir com a Ucrânia' e, no verão, assinaremos acordos relevantes para começar a exportar nossas tecnologias para o exterior no formato de abertura de linhas de produção em países europeus", disse Zelenskiy.

As discussões se concentraram na produção de diferentes tipos de drones, mísseis e, potencialmente, artilharia, disse ele.