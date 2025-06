'Saltaram do alto, cena de horror', diz testemunha de queda de balão em SC

Uma testemunha da queda de um balão que pegou fogo hoje e deixou oito mortos em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, relatou ter presenciado uma "cena de horrores" ao ver pessoas saltando do céu.

O que aconteceu

Jovem aguardava passeio, quando testemunhou balão em chamas e passageiros saltando das "alturas". Pelos Stories do Instagram, a contadora Jamile Santos, de 31 anos, que estava em Praia Grande a turismo, escreveu sobre o que presenciou no momento do acidente.

Hoje, infelizmente presenciei a cena mais triste da minha vida. (...) Um balão, de outra agência, resolveu voar. De repente, ele começou a fumacear e descer, e algumas pessoas conseguiram saltar na parte baixa. Rapidamente o balão subiu, em chamas. Nisso, outras pessoas saltaram já com o balão nas alturas. Foi uma cena de horrores. Jamile Santos, testemunha da queda do balão

"Balão foi incendiado e despencou com as pessoas dentro", afirmou a testemunha. "Ainda não sei o estado delas, mas essa imagem não sai da minha cabeça", acrescentou.

Antes de testemunhar acidente, contadora diz que condutor do balão em que havia embarcado adiou passeio de última hora por causa de ventania. Ainda pelo Instagram, ela divulgou: "Nosso balão ficou entre os últimos. Quando ele encheu e subimos, o balão enroscou em uma pequena árvore, o que levou um tempinho para ajustar. Depois, começou um vento e nosso condutor falou que esperaria. (...) Ele pediu para que todos descessem, pois esperaríamos 30 minutos para verificar as condições". Foi logo depois que Jamile presenciou a cena do balão em chamas.

"A gente viu duas pessoas caírem", contou outra testemunha. "O balão estava a poucos metros da casa da vó, pegando fogo, e a gente viu duas pessoas caírem, pegando fogo lá de cima, e logo depois a cestinha se rompeu, e o balão caiu", afirmou. O áudio com o relato foi divulgado pelo Jornal Razão, de Santa Catarina.

O que se sabe sobre acidente até aqui

Oito pessoas morreram e 13 sobreviveram. Inicialmente, os bombeiros disseram que havia 22 pessoas no balão, mas o número foi corrigido para 21 (um piloto e 20 passageiros).

Os que morreram na queda não conseguiram saltar no início do incêndio, segundo delegado. Ao perceber o início do incêndio, o piloto teria conseguido baixar o balão e, ao se aproximar do solo, ele ordenou que as pessoas pulassem e saltou do balão com elas, disse o responsável pela delegacia de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos.

Alguns passageiros, porém, não conseguiram deixar a aeronave que, mais leve, alçou voo. No ar, quatro pessoas pularam e quatro morreram carbonizadas. Queimado, o balão caiu na comunidade de Cachoeira do Bom Jesus, em Praia Grande.

As chamas começaram no cesto do balão, por causa de um maçarico. A informação preliminar foi passada por Lemos. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que o órgão vai apurar o que aconteceu, em conjunto com a Polícia Científica do estado. "Dia de luto", escreveu ele nas redes sociais.

Cinco feridos foram encaminhados a hospital municipal, dois com queimaduras leves de 2º grau. Segundo o Hospital Nossa Senhora de Fátima, três mulheres e dois homens, que não tiveram a identidade divulgada, receberam atendimento no centro de saúde. Os três outros apresentaram "escoriações e queixas de dor em decorrência do trauma, mas nenhum apresentou fraturas ou lesões graves", informou o hospital.

Imagens publicadas nas redes sociais registraram o momento em que o balão cai. A lona pega fogo, e o cesto se solta de uma altura considerável do chão (leia mais aqui).