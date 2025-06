Qual foi a origem do fogo no balão que caiu em Santa Catarina?

A origem do incêndio que causou a queda de um balão em Praia Grande, no sul do Estado de Santa Catarina, neste sábado, 21, se deu no maçarico que fica dentro do cesto, segundo informações do piloto repassadas à Polícia Civil. O piloto contou que não sabe se o maçarico estava ligado ou se as chamas começaram de forma espontânea. Ele pediu para que passageiros pulassem para se salvar do incêndio. Havia 21 pessoas no balão, sendo 13 que sobreviveram e oito morreram.

"Tem um equipamento que serve para iniciar a chama no balão, caso apague a chama principal, e o maçarico que estava dentro do cesto acabou (pegando fogo). O piloto não soube precisar se ficou aceso, se teve uma chama espontânea", explica o delegado da Polícia Civil responsável pelo caso, Tiago Lemos.

O balão se incendiou enquanto voava e caiu em uma área próxima a um posto de saúde.

Após o cesto pegar fogo, o piloto pediu para que os passageiros pulassem do balão quando ele estava próximo ao chão.

"Segundo relatos do piloto, que é um dos sobreviventes, acabou iniciando uma chama no interior do cesto então ele começou a baixar o balão", afirmou o policial.

"Quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou que as pessoas pulassem do cesto. Então, elas começaram a pular. Algumas não conseguiram pular, o fogo começou a aumentar, e pela (diminuição do) peso o balão acabou subindo com as pessoas que não pularam e elas acabaram caindo depois nos fundos da Cachoeira de Bom Jesus, na Praia Grande", diz Lemos.

Vídeos da queda divulgados nas redes sociais mostram que, na queda, o balão já estava em chamas e o cesto se solta antes de chegar ao chão. Também é possível ver passageiros caindo (que provavelmente se jogaram a pedido do piloto).

A Polícia Civil recebeu a informação de que uma mulher teria embarcado de última hora, mas os bombeiros não encontraram a suposta vítima, que seria a 22ª pessoa no balão.

Tradicional destino de balonismo, Praia Grande fica perto de uma região de cânions no extremo sul de Santa Catarina, a cerca de 270 quilômetros de Florianópolis. É chamada de Capadócia Brasileira, em alusão à região da Turquia onde a prática de balões atrai turistas de todo o mundo.