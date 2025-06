Oito pessoas morrem em queda de balão em Santa Catarina

Oito pessoas morreram neste sábado por causa do incêndio e queda de um balão aeroestático em Santa Catarina, informou o governador do estado, Jorginho Mello.

"Oito vítimas fatais e 13 sobreviventes" é o balanço entre as "21 pessoas a bordo" que viajavam no balão, comunicou o governador.

Vídeos feitos por populares e reproduzidos pela TV mostraram o momento em que o balão de ar quente pegou fogo no ar sobre a cidade litorânea de Praia Grande.

A cesta se soltou e caiu em chamas de uma altura de vários metros.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Nos vídeos, é possível ver que as condições climáticas eram boas.

Praia Grande é um destino famoso para a aviação no Brasil.

Esse é o segundo acidente fatal com balão no país em poucos dias, menos de uma semana depois que uma mulher morreu durante um passeio de balão no estado de São Paulo.

ffb/dg/dd

© Agence France-Presse