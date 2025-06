MP denuncia Payet por violência psicológica contra mulher no Brasil

Autoridades brasileiras indiciaram o jogador de futebol francês Dimitri Payet por violência doméstica em um tribunal do Rio de Janeiro, após uma mulher denunciá-lo por agressões físicas e psicológicas, confirmou o Ministério Público na sexta-feira (20).

Uma brasileira que afirma ter tido um relacionamento amoroso com o ex-jogador do Vasco da Gama e do Olympique de Marselha o denunciou à polícia em março por "violência física, moral, psicológica e sexual".

"Foi oferecida denúncia em face de Dimitri Payet, distribuída ao VII Juizado de Violência Doméstica", confirmou o Ministério Público do Rio de Janeiro à AFP em um e-mail na sexta-feira.

As autoridades não forneceram detalhes das acusações porque o caso está em segredo de justiça, acrescentou.

A denunciante, uma mulher de 28 anos chamada Larissa Ferrari, disse à AFP em abril que Payet lhe pediu "provas de amor" que consistiam em "humilhações", como o envio de vídeos dela "bebendo a própria urina, bebendo água do vaso sanitário ou lambendo o chão".

Após a acusação, Ferrari, advogada, comemorou "um pequeno passo, mas uma grande vitória", escreveu ela no Instagram na quarta-feira.

A AFP contactou a defesa do jogador, mas não obteve resposta em tempo hábil.

Segundo a imprensa, os promotores acusaram Payet de causar sofrimento emocional a Ferrari e exigiram que ele pagasse à mulher quaisquer despesas médicas que ela pudesse ter tido.

O jogador, que morava no Brasil sem a esposa e os filhos, admitiu ter tido um caso extraconjugal, mas nega qualquer violência, segundo a imprensa local, citando o boletim de ocorrência.

Dimitri Payet assinou um contrato de dois anos com o Vasco da Gama em 2023, até 30 de junho de 2025, mas no início deste mês o clube anunciou a saída do francês após um "acordo amigável".

Ele disputou 77 partidas pelo Vasco da Gama, marcando oito gols e dando 16 assistências, mas o jogador da seleção francesa (38 partidas pelos 'Bleus') não conquistou nenhum título durante sua passagem pelo Brasil e sua permanência foi marcada pela irregularidade.

rsr/ag/aam

© Agence France-Presse