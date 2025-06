Manifestantes se reúnem em Londres contra o envio de armas para Israel

"Tirem as mãos de Gaza", "Tirem as mãos do Irã", diziam alguns dos cartazes empunhados por manifestantes neste sábado (21) em Londres. "Palestina livre", gritavam outros participantes. Os organizadores da marcha na capital britânica pede ao governo do Reino Unido que "pare de armar o genocídio".

Dezenas de milhares de pessoas participaram de um protesto em Londres em apoio aos palestinos em Gaza, expressando seu medo de uma escalada no Oriente Médio devido à guerra entre Irã e Israel.

Nicky Marcus, editora de 60 anos, já participou de várias manifestações em apoio a Gaza para "mostrar aos palestinos que eles não estão sozinhos". Ela teme que "a atenção de todos" esteja agora voltada para a guerra entre Irã e Israel, em detrimento do povo de Gaza, um território palestino devastado e faminto por mais de 20 meses de guerra. "É lá que o genocídio está acontecendo", afirma.

Mais de 55.700 palestinos, a maioria civis, foram mortos na ofensiva israelense em Gaza, segundo dados divulgados na quinta-feira pelo Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis ??pela ONU.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023.

"Evitar outra guerra"

Harry Baker, um londrino de 34 anos, lamenta que "a situação esteja piorando ainda mais em Gaza, diante dos olhos do mundo inteiro". "É importante evitar outra guerra no Oriente Médio", diz ele, referindo-se à guerra Irã-Israel, que entrou em seu nono dia. "Não gosto do regime iraniano, mas a situação agora é muito perigosa", ele se preocupa.

Alegando que o Irã estava prestes a adquirir uma bomba atômica, Israel lançou um ataque aéreo massivo e sem precedentes contra seu arqui-inimigo em 13 de junho, atingindo centenas de instalações militares e nucleares e matando oficiais de alta patente do país.

O Irã, que retaliou com ataques de mísseis e drones contra Israel, nega qualquer intenção de desenvolver uma arma atômica.

"O Irã não tem uma bomba (nuclear), Israel sabe disso", disse uma estudante iraniana de 31 anos que mora em Londres há sete anos. "Sei que o regime iraniano não é bom, mas este ainda é o meu país e temo pela minha família lá", disse a manifestante, preferindo não se identificar.

(Com AFP)