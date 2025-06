Lavar louça com água quentinha: veja por que torneira elétrica faz sucesso

Lavar a louça com água quentinha pode ser um alívio, principalmente nos dias frios, e também ajuda a remover melhor a gordura. Se você está em busca dessa praticidade, o Guia de Compras UOL encontrou uma torneira elétrica da Lorenzetti.

Por R$ 165,90, é um dos produtos mais vendidos da categoria na Amazon. Confira suas principais características e as avaliações de quem comprou.

O que diz a fabricante?

Reduz substancialmente o uso de água e detergente para eliminar a gordura e lavar a louça;

Possui bica alta e móvel;

Tem quatro temperaturas;

Fácil de trocar a resistência;

Voltagem: 220 Volts.

O que diz quem comprou?

Perfeita, fácil instalação, e não tem o que falar da marca, já tinha uma instalada e funcionando há 25 anos e só troquei para atualizar o modelo e abertura mais fácil pois minha avó agora está com menos força na mão. Essa nova ficou perfeita. Allan Antunes

Chegou no prazo e na embalagem original dentro de outra caixa, perfeito! Já uso essa torneira há anos e não tenho nada a reclamar. Esquenta bem para o inverno de São Paulo; saída de água móvel, cumpre bem ao que se destina. Mônica C

Super recomendo, principalmente no frio. Muito bom não ter que usar água gelada para lavar louça no frio. A conta de luz não teve muita diferença de preço. Emanuel

Eu já tinha dessa torneira e como já estava instalada há alguns longos anos já apresentava alguns defeitos, resolvi trocá-la por outra igual, pois é muito boa. Marco Loroza

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores pontuaram a questão de a torneira não aguentar a pressão da água.

"O redutor que já vem na torneira não segura e a tampa pula. Tentamos colocar outro redutor e não deu certo." Silmara Vidoy

"A tampa fica abrindo quando tem muita pressão." Flávio

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.