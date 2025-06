Israel anuncia que frustrou tentativa de ataque iraniano contra israelenses no Chipre

O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, anunciou neste sábado (21) que uma tentativa de ataque planejada pelo Irã contra cidadãos israelenses no Chipre foi frustrada com a ajuda das autoridades de Nicósia.

"O Corpo da Guarda Revolucionária (exército ideológico da República Islâmica) tentou realizar um ataque contra cidadãos israelenses no Chipre", escreveu Saar em uma mensagem no X, sem dar mais detalhes sobre essa tentativa.

"Graças à ação das autoridades de segurança cipriotas, em cooperação com os serviços de segurança israelenses, o ataque foi frustrado", acrescentou.

A uma hora de voo de Tel Aviv, o Chipre é um dos destinos favoritos dos turistas israelenses.

Larnaca, onde está localizado o principal aeroporto internacional da República do Chipre, é um dos principais pontos de trânsito da ponte aérea organizada pelas autoridades israelenses para repatriar dezenas de milhares de israelenses bloqueados no exterior após o fechamento do espaço aéreo nacional pelo início da guerra contra o Irã.

As autoridades israelenses e cipriotas anunciaram que frustraram várias tentativas de ataque contra cidadãos israelenses no Chipre nos últimos anos.

