Irmã de brasileira na Indonésia: 'agência mentiu e teve descaso em resgate'

A agência que está prestando resgate a Juliana Martins, brasileira de 26 anos que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, mentiu e cometeu alguns descasos no processo, disse sua irmã, Mariana Martins, em entrevista ao UOL News de hoje.

A gente teve também alguns percalços durante esse tempo da madrugada que a gente virou, que a gente teve algumas mentiras vindas da agência que ela contratou, a agência estava em contato com a embaixada, porque tem uma pessoa local que trabalha na embaixada brasileira lá na Indonésia.

A equipe da agência falava que o resgate tinha chegado, a gente se animava, a embaixada passava para a gente, só que na verdade a gente, em contato com essas outras pessoas que estavam na trilha também, sabia que era mentira, que a equipe não tinha chegado nada.

Então para a gente foi muito angustiante também isso sem saber se era verdade ou mentira, até a gente ter confirmação também visual de que a equipe já estava no local.

Mariana Martins

A irmã da brasileira que ainda aguarda para ser retirada do local relatou outras situações de descaso da agência responsável pelo passeio turístico na Indonésia, como o tempo de demora para o resgate, que chegou a 17 horas.

A agência em si, não estamos tendo muito apoio deles. O primeiro socorro foi chamado por eles, a gente teve esse apoio, porém esse socorro demorou 17 horas para chegar e era para ter chegado entre 5 e 7 horas. A informação oficial que a gente tem é que o resgate chega entre 5 e 7 horas, porém esse demorou 17 horas para chegar.

Então a gente não sabe o que aconteceu até agora, são coisas que vamos a fundo depois para investigar o que aconteceu. Nesse momento a nossa preocupação é só a Juliana voltar viva, então o primeiro passo, o resgate chegar lá, ela permanecer viva, depois tirar ela de lá e levar ela viva para o hospital, então a gente ainda tem outros passos para percorrer.

Mariana Martins

Mariana revelou ainda em entrevista ao UOL que não foi pela agência turística que a família ficou sabendo que Juliana havia caído, e sim por outros turistas que passaram pelo local, em mais um descaso da companhia contratada.

A agência em si chamou o resgate, mas não contactou a gente, a gente não soube pela agência que a Juliana tinha sofrido acidente, que tinha saído da trilha, a gente soube por outros turistas que passaram no local, 3h30 depois que ela já tinha caído, então a gente achava que ela estava só na trilha, ela avisou para gente que ela não ia ter sinal lá"

A galera que estava com ela no grupo seguiu viagem, então seguiu a trilha, ficou sozinha apenas com o guia, e o guia não avisou ninguém, então a gente sabia que ela não ia ter sinal porque ela avisou.

Se não fossem esses turistas passando e procurando a gente nas redes sociais, a gente não saberia que ela tinha sofrido o acidente, porque a agência simplesmente não falou nada para a gente.

Então foi um descaso muito grande da agência, depois das mentiras, do resgate que chegou, não chegou, chegou, chegou e não tinha chegado, então foi um ponto muito negativo em relação à agência em si.

Mariana Martins

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: