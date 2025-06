'Chocante, cena desesperadora': queda de balão em SC repercute no exterior

O balão que pegou fogo no ar, caiu e deixou oito mortos em Praia Grande (SC) ganhou destaque hoje na imprensa internacional.

Veja repercussão

A tragédia repercutiu em veículos de imprensa dos EUA, Reino Unido, Argentina e Espanha. No balão, estavam um piloto e 20 passageiros — 13 pessoas sobreviveram e receberam atendimento médico.

The Guardian chamou de ''cenas desesperadoras''. Citando o jornal local Razão, a mídia britânica veiculou relatos de testemunhas, que disseram ter visto pessoas pulando para fora do cesto e outros presos no fogo.

O Clarín, da Argentina, chamou o vídeo da queda de ''chocante'. O jornal explicou que esse tipo de passeio aéreo é particularmente popular neste mês no Brasil e que muitos casais buscam a programação devido ao Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho.

O espanhol El País publicou a notícia e relembrou um caso similar ocorrido há uma semana. ''O acidente ocorreu poucos dias após uma tragédia semelhante: uma mulher de 27 anos morreu na queda de outro balão de ar quente no estado de São Paulo. Ela comemorava o Dia dos Namorados com o marido'', escreveu.

BBC reproduziu falas do governador Jorginho Mello (PL) e do presidente Lula (PT). O veículo britânico informou que Mello está em missão oficial na China, mas que ''monitora a situação'', enquanto o governo federal está ''à disposição das vítimas''.

O The Sun publicou as imagens do acidente e chamou o momento de ''horrível''. O britânico fez ainda um alerta que o vídeo contém cenas que podem causar ''mal-estar'' em algumas pessoas.

Como foi o acidente

O balão de ar quente estava com 21 pessoas quando pegou fogo no ar e caiu hoje em Praia Grande (SC). Oito pessoas morreram e treze sobreviveram. Inicialmente, os bombeiros disseram que havia 22 pessoas no balão, mas o número foi corrigido para 21.

Os que morreram na queda não conseguiram saltar no início do incêndio, segundo delegado. Ao perceber o início do incêndio, o piloto teria conseguido baixar o balão e, ao se aproximar do solo, ele ordenou que as pessoas pulassem e saltou do balão com elas, disse o responsável pela delegacia de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos.

Alguns passageiros, porém, não conseguiram deixar a aeronave que, mais leve, alçou voo. No ar, quatro pessoas pularam e quatro morreram carbonizadas. Queimado, o balão caiu na comunidade de Cachoeira do Bom Jesus, em Praia Grande.

As chamas começaram no cesto do balão, por causa de um maçarico. A informação preliminar foi passada por Lemos. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que o órgão vai apurar o que aconteceu, em conjunto com a Polícia Científica do estado. "Dia de luto", escreveu ele nas redes sociais.

Cinco feridos foram encaminhados a hospital municipal, dois com queimaduras leves de 2º grau. Segundo o Hospital Nossa Senhora de Fátima, três mulheres e dois homens, que não tiveram a identidade divulgada, receberam atendimento no centro de saúde. Os três outros apresentaram "escoriações e queixas de dor em decorrência do trauma, mas nenhum apresentou fraturas ou lesões graves", informou o hospital.