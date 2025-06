Guerra entre Irã e Israel não deve provocar nova crise de refugiados, alerta ONU

A guerra entre Irã e Israel não deve resultar em uma nova crise de refugiados no Oriente Médio, alertou neste sábado a ONU (21), que pediu uma desescalada urgente do conflito.

Israel lançou em 13 de junho uma ampla campanha de ataques aéreos contra o Irã com o objetivo de evitar que seu arqui-inimigo fabricasse a bomba atômica, um objetivo que Teerã nega ter.

Os bombardeios israelenses atingiram centenas de instalações militares e nucleares na República Islâmica, tirando a vida de vários altos funcionários das forças de segurança e cientistas envolvidos no programa nuclear.

O Irã respondeu com lançamentos de mísseis e drones contra Israel.

A Agência da ONU para os Refugiados (Acnur) indicou que a intensidade dos ataques já desencadeou movimentos populacionais em ambos os países.

Foram relatados movimentos de pessoas na capital iraniana, Teerã, e em outras partes do país, enquanto grupos de pessoas cruzaram a fronteira para países vizinhos, detalhou.

Em Israel, os bombardeios provocaram deslocamentos internos e, em alguns casos, para o exterior.

"Esta região já suportou mais do que o suficiente de guerras, perdas e deslocamentos. Não podemos permitir que outra crise de refugiados se enraíze", declarou Filippo Grandi, alto comissário das Nações Unidas para os refugiados.

"É hora de acalmar a situação. Uma vez que as pessoas são forçadas a fugir, não há um retorno rápido; e com demasiada frequência, as consequências duram gerações", acrescentou.

O Irã é o país do mundo que mais acolhe refugiados, cerca de 3,5 milhões, a maioria procedente do Afeganistão.

Se o conflito persistir, esses refugiados também enfrentarão dificuldades ainda maiores, acrescentou o Acnur.

A agência pediu uma desescalada urgente do conflito e instou os países da região a respeitar o direito das pessoas de buscar segurança.

A guerra, que neste sábado completa nove dias, já deixou mais de 400 mortos e mais de 3.000 feridos do lado iraniano, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do Irã.

Os ataques de represália iranianos provocaram pelo menos 25 mortos em Israel, segundo as autoridades desse país.

