França enfrenta onda de calor e autoridades pedem hidratação durante festas no fim de semana

Dezesseis departamentos franceses estão em alerta laranja para ondas de calor por determinação do departamento de Meteorologia neste sábado (21) e 13 no domingo (22). Apesar dos 38°C registrados em Paris, artistas, DJs, músicos profissionais e amadores se apresentam nas esquinas e palcos espalhados pela cidade para celebrar o dia mais longo do ano e a chegada do verão.

Às 15h30 de sábado pelo horário local, 10h30 pelo horário de Brasília, as temperaturas máximas atingiram 38°C na França, com os termômetros marcando 37°C Saintes, 35°C em Niort e em Rennes, no oeste do país, de acordo com o último boletim publicado pela Météo-France.

"A tarde deste sábado marca o pico do episódio em grande parte da metade sudoeste do país (incluindo a região de Île-de-France onde fica Paris)", enfatiza a agência meteorológica.

"Um período de resfriamento começará a partir do oeste, na noite de sábado, com alguns departamentos da Bretanha e da Normandia sendo retirados do alerta laranja às 22h, com ventos mudando repentinamente para oeste e rajadas de 60 a 70 km/h ao longo da costa", acrescentou.

Esse resfriamento se espalhará para a metade ocidental do país na manhã de domingo, mas um total de treze departamentos permanecerão em alerta laranja durante todo o dia.

Na metade oriental do país, a onda de calor deve atingir o pico no domingo, com temperaturas variando de 34°C a 37°C.

Nesse contexto, o ministro da Saúde, Yannick Neuder, enfatizou "as regras essenciais: não se exponha ao calor, principalmente entre 11h e 16h, cubra-se, use chapéus, bonés e protetor solar".

Música para todos os gostos

Ele também pediu aos franceses que se mantenham hidratados e moderem o consumo de álcool, principalmente durante a Fête de la Musique, a Festa da Música, que ocorre neste sábado.

Paris viverá uma noite inesquecível com o retorno da pira olímpica ao Jardim das Tulherias, um dos pontos turísticos mais visitados da capital francesa.

O show em comemoração à Festa da Música começa às 21 horas (horário local) com uma programação que inclui os maiores sucessos da música francesa e internacional. Artistas de todas as estéticas e gerações se sucederão no palco montado em frente à Pirâmide do Louvre, oferecendo um espetáculo de quase quatro horas. Entre os artistas anunciados estão Camille, La Femme, Christine and the Queens, Major Lazer Soundsystem, e muitos outros.

Pela primeira vez, uma pista de dança será montada nos jardins do Palais-Royal, onde são realizados concertos tradicionais organizados pelo Ministério da Cultura.

A Cidade Internacional Universitária também vai sediar uma grande festa neste sábado em seu gramado. No palco, música do mundo e ritmos eletrônicos vão te fazer dançar ao som de uma mistura de ritmos.

"Estamos nos adaptando"

O conselho de moderação é seguido por Christophe Pittet, que participa do festival "Bordeaux Fête le Vin" (Festa do Vinho), realizado às margens do rio Garonne. "Estamos nos adaptando ao calor e, de vez em quando, tentamos beber água. Porque se misturarmos o tinto com o calor, acho que podemos cair no chão", disse ele à AFP.

Como precaução, vários eventos esportivos e culturais foram cancelados devido à onda de calor, como apresentações infantis programadas em Nantes para a tarde de sábado e um concerto programado para a Fête de la Musique no pátio do tribunal de Tours, onde a Météo-France registrou temperatura de 36°C.

A ministra do Trabalho, Astrid Panosyan-Bouvet, enfatizou na rede X a importância de adaptar as condições de trabalho ao calor extremo, lembrando os empregadores de sua obrigação legal de garantir a segurança dos funcionários.

De acordo com Yannick Neuder, quase 3.700 mortes relacionadas à onda de calor foram registradas no ano passado.

Passeio noturno

Várias cidades, como Tours e Rennes, decidiram manter parques e jardins abertos a noite toda até o fim desta onda de calor para permitir que os moradores se refresquem.

A iniciativa encantou Michel Merejkowsky, 73, livreiro aposentado, nos Jardins Prébendes, no coração de Tours. "Temos que pensar nas pessoas que vivem em casas sem conforto nem ar condicionado", disse o septuagenário.

Em Toulouse, no sul do país, a prefeitura estendeu o horário de funcionamento da piscina Nakache, uma grande instalação recreativa localizada perto do centro histórico.

Em Montpellier, esta tarde dezenas de crianças aproveitavam as fontes públicas, em uma praça no centro da cidade, um local refrescante inaugurado em junho de 2024 pela prefeitura, com 70 jatos acessíveis em uma extensão de 200 metros. "Trago meus dois filhos, de 8 e 5 anos. Moramos em um apartamento sem ar condicionado, então as crianças se irritam muito rápido", disse Céline Cazalet, 38.

Segundo o prefeito Michaël Delafosse, essas melhorias ajudam a reduzir a temperatura entre 2 e 7°C na cidade.

Riscos de incêndio

O calor aumenta o risco de incêndios florestais e várias prefeituras emitiram decretos para limitar o tráfego em áreas arborizadas, como em Sarthe e Loire-Atlantique.

Em Vienne, a prefeitura proibiu o uso de fogos de artifício neste fim de semana festivo "para evitar qualquer risco de incêndio" na vegetação seca.

Vários departamentos também emitiram alertas sobre poluição por ozônio no sábado, principalmente em Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur e Ocitânia.

A EDF, empresa de abastecimento de energia, prevê possíveis cortes de produção na usina nuclear de Bugey (Ain, no leste do país) na próxima semana devido às altas temperaturas no rio Rhône, cujas águas são usadas para resfriar a instalação.

Esta é a 50ª onda de calor registrada pela Météo-France desde 1947. "Vinte e cinco 'episódios de calor' foram observados entre 1947 e 2010", depois "25 entre 2011 e 2025", o que "demonstra claramente a aceleração" da frequência em um cenário de aquecimento global, enfatizou Lauriane Batté, climatologista da Météo-France.

