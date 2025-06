Fogo começou no cesto, e piloto mandou as pessoas pularem, diz policial

Do UOL, no Rio

O incêndio que causou o acidente com um balão em Praia Grande (SC), na manhã de hoje, começou no cesto, de acordo com o relato de um policial que está no local. Oito pessoas morreram e 13 sobreviveram.

O que aconteceu

Piloto disse que tentou baixar o balão e, quando ele estava próximo ao solo, ordenou que as pessoas pulassem do cesto, afirmou Tiago Luiz Lemos, responsável pela delegacia de Praia Grande. "Então eles começaram a pular. Algumas [pessoas] não conseguiram pular. O fogo começou a aumentar as chamas, e as que não pularam, pelo peso, o balão acabou subindo. Elas acabaram caindo depois", disse o policial que ouviu o piloto. O relato foi divulgado em vídeo pelo portal Agora.

Incêndio no cesto do balão teria começado por causa de um maçarico. "Tem um equipamento que serve para iniciar a chama no balão, caso apague a chama principal, o tal do maçarico. Esse maçarico estava dentro do cesto. Ele [piloto] não soube precisar se ficou acesso, se ele acabou tendo uma chama espontânea, mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que acabou pegando fogo", relatou Lemos.

Busca por um dos corpos. Ainda de acordo com o policial civil, as equipes da polícia civil, polícia militar e dos bombeiros estão sobrevoando a região para tentar localizar o corpo de uma passageira que teria embarcado de última hora.

Imagens publicadas nas redes sociais registraram o momento em que o balão caiu. A lona pega fogo, e o cesto se solta de uma altura considerável do chão.

Prefeitura de Praia Grande lamenta. "A Prefeitura de Praia Grande manifesta sua solidariedade às famílias envolvidas no acidente de balão", disse o órgão em nota. "Equipes municipais foram mobilizadas para prestar atendimento às famílias e colaborar na apuração dos fatos."

Cidade é destino tradicional de balonismo no estado. Praia Grande fica na região dos Aparados da Serra e é conhecida como "capital dos cânions".