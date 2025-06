Fluminense quer manter boa fase brasileira na Copa do Mundo de Clubes

Após o Flamengo garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, Botafogo e Palmeiras ficarem perto da classificação, é a vez do Fluminense manter o bom momento dos times brasileiros. Neste sábado (21), o Tricolor encara o Ulsan HD, da Coreia do Sul, pela segunda rodada do Grupo F. A bola rola no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 19h (horário de Brasília).

Os cariocas somam um ponto, do empate sem gols com o Borussia Dortmund, da Alemanha, na estreia. Apesar do resultado, os brasileiros foram superiores na maior parte do tempo e estiveram muito mais perto do gol que o adversário europeu. Já os sul-coreanos largaram com derrota por 1 a 0 para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Mais cedo neste sábado, o Dortmund venceu o Mamelodi por 4 a 3 e assumiu, provisoriamente, a liderança do grupo, com quatro pontos, um a mais que o clube sul-africano.

Caso triunfe, o Tricolor vai para a última rodada podendo se classificar com um empate. Se a partida em Nova Jersey não tiver vencedor, o time brasileiro terá que derrotar o Mamelodi no duelo da próxima quarta-feira (25), às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Já na hipótese de vitória do Ulsan, o Fluminense, além de superar os sul-africanos, dependerá de um tropeço dos sul-coreanos contra o Dortmund.

O técnico Renato Gaúcho admitiu, em entrevista coletiva na última sexta-feira (20), que pode fazer ao menos uma mudança no time que começou a partida contra o Dortmund. Segundo ele, Paulo Henrique Ganso, poupado para evitar desgaste físico, "tem grandes chances" de iniciar o duelo deste sábado. Diante dos alemães, o meio-campo escalado teve Hércules, Martinelli e Nonato.

O treinador, porém, evitou confirmar quem será titular no ataque entre Everaldo ou Germán Cano. O argentino se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no fim de abril, e começou a partida anterior no banco, entrando na etapa final. De acordo com Renato, Cano "tem treinado bem, não está sentindo mais nada, está 100%, está à disposição, totalmente recuperado".

A provável escalação do Fluminense terá Fábio, Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Agustín Canobbio e Germán Cano (Everaldo).