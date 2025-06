Filme sobre musical negro vence festival In-Edit Brasil

O In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical anunciou o filme Brasiliana - O Musical Negro Que Apresentou O Brasil Ao Mundo, dirigido por Joel Zito Araújo, como vencedor da competição nacional. A decisão foi divulgada na sexta-feira (20), na 17ª edição do festival, que contou com recorde de participantes, segundo os organizadores.

O documentário faz uma profunda pesquisa de arquivos para reconstruir a trajetória de um espetáculo de teatro de revista que percorreu mais de 90 países ao longo de suas duas décadas e meia de atividade, mas, no Brasil, acabou experimentando um apagamento histórico. O filme traz depoimentos de ex-integrantes do Brasiliana e apresenta episódios curiosos, como a relação do grupo com estrelas de Hollywood, como Marlon Brando e Elizabeth Taylor.

"Este ano o festival premia um filme que tanto diz sobre um Brasil que samba e sangra, mas que é absurdamente desconhecido, ainda que profundamente familiar. Um filme que reconstrói uma história fundamental, sobre um Brasil que por 25 anos circulou pela Europa, com corpo de baile, maestro e trilha sonora e que escreveu um capítulo da nossa história, agenciando talentos e sonhos de modo (in)consciente. Um filme que resgata uma pesquisa de arquivo que é um patrimônio imemorial, com direção de um cineasta que tem pavimentado a história do cinema negro como cinema brasileiro na diáspora", escreveu o júri, em sua decisão.

O prêmio foi concedido por um júri formado pela pesquisadora e crítica de cinema Viviane Pistache, o cineasta e produtor Dácio Pinheiro e o jornalista, roteirista e escritor Gilberto Porcidonio.

Premiado diretor e escritor, conhecido por sua obra que aborda o negro na sociedade brasileira, Joel Zito Araújo é autor do livro e do documentário A Negação do Brasil, melhor filme brasileiro do Festival É Tudo Verdade 2001, e do longa ficcional As Filhas do Vento (2004), ganhador de 8 prêmios no Festival de Gramado. Sua obra abrange uma longa lista de filmes de curta e média metragens e outras obras longa duração.

Também doutor em ciências da comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), Araújo concluiu pós-doutorado no Departamento de Rádio e TV na Universidade do Texas, nos Estados Unidos.

Papel fundamental

À Agência Brasil, Joel Zito Araújo afirmou que o Brasiliana teve papel muito importante na difusão da cultura brasileira na Europa e em outros continentes, convertendo-se em um capítulo da história cultural do país que precisava ser contado, mas que tinha dificuldades para isso.

"Apesar do enorme sucesso do grupo de dança, em mais de duas décadas em várias turnês mundiais, os verdadeiros protagonistas dessa história se encaixam nos estereótipos que não despertavam interesse. O primeiro deles é que Brasiliana foi um corpo de baile formado por pessoas negras periféricas. O segundo é que a natureza do seu espetáculo é contar o que não devia ser contado, a história do negro e da cultura negra no Brasil, desde os navios negreiros até o sucesso do carnaval", afirmou.

"Representar o Brasil através da população negra, ou apresentar o Brasil com um país negro, está a quilômetros de distância do que sempre desejou a elite política e econômica, que sempre desenvolveu uma política de branqueamento racial e cultural do país", acrescentou Joel Zito Araújo, que dedicou o prêmio aos integrantes do grupo Brasiliana. "Fico feliz com o prêmio porque vejo ele mais para os integrantes do Brasiliana do que para mim e minha equipe. É de certa forma, é um meio de dar visibilidade ao que precisava estar visível a muito tempo. Viva Brasiliana!", celebrou.

Exibição especial

O filme Brasiliana - O Musical Negro Que Apresentou O Brasil Ao Mundo ganhará uma sessão especial neste domingo (22), às 19h30, na área externa da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, com entrada gratuita.

O júri também concedeu menção honrosa ao documentário Amor e Morte em Júlio Reny, de Fabrício Cantanhede, que está disponível na plataforma Sesc Digital até 26 de junho.