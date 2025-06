Extintor não funcionou em acidente de balão em SC, diz advogado de empresa

O extintor de incêndio não funcionou para apagar o fogo que resultou no acidente de balão em Santa Catarina que deixou oito mortos e 13 feridos, disse o advogado da empresa responsável Sobrevoar, Clovis Raupp Scheffer, em entrevista ao UOL News de hoje.

Nesse caso, é um caso excepcional, surgiu o fogo, ele [piloto] tentou apagar, ele tentou com o extintor e o extintor acabou não funcionando também, pelo relato dele, e acabou acontecendo essa tragédia.

Clovis Raupp Scheffer

O responsável pela delegacia do município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, onde ocorreu o acidente, Tiago Luiz Lemos, contou que o piloto percebeu o início do incêndio e fez a manobra para tentar pousar. Neste momento, os 13 sobreviventes pularam do balão. Quatro das vítimas morreram carbonizadas ao não conseguir sair.

O advogado da empresa ressaltou que a Sobrevoar segue todas as regulamentações e normas de seguranças pedidas, e o piloto é bastante experiente e orientou os passageiros como de costume.

A Sobrevoar procura estar dentro de todos os parâmetros, todas as normativas, as regulamentações que surgem. E o Elvis é um piloto experiente, piloto já com mais de 700 horas de voo, sempre buscando se aperfeiçoar, buscando seus cursos, enfim.

Então, no início do voo, ele colocou isso também durante o depoimento, ele passou pra nós a informação de que antes do voo, do início do voo, eles passam algumas regras de segurança e que eles seguem durante o voo.

Clovis Raupp Scheffer

O chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, o delegado-geral Ulisses Gabriel, disse que o órgão vai apurar as causas do acidente, em conjunto com a Polícia Científica do estado.

Empresa responsável pelo balão, a Sobrevoar Serviços Turísticos suspendeu as operações por tempo indeterminado, "em respeito às vítimas, seus familiares e à comunidade" e disse que nunca havia registrado acidentes.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: