EUA ataca 3 instalações nucleares no Irã

Os Estados Unidos realizaram um ataque "bem-sucedido" contra três instalações nucleares iranianas, que incluiu uma "carga completa de bombas" sobre a usina subterrânea de Fordo, anunciou o presidente americano, Donald Trump, neste sábado (21).

"Concluímos nossos ataques muito bem-sucedidos contra três instalações nucleares do Irã, incluindo Fordo, Natanz e Isfahan", disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

"Uma carga completa de BOMBAS foi lançada sobre a instalação principal, Fordow", acrescentou o magnata republicano. Detalhou que todos os aviões já estão no caminho de volta.

- 'Hora da paz' -

"Parabéns aos nossos grandes Guerreiros Americanos! Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso. AGORA É A HORA DA PAZ!", afirmou.

"Este é um momento histórico para os Estados Unidos, Israel e o mundo. O Irã deve agora aceitar encerrar esta guerra", escreveu o presidente em outra mensagem.

Um funcionário da Casa Branca, que falou sob condição de anonimato, disse à AFP que os Estados Unidos "alertaram Israel antes dos ataques" e que Trump falou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois que eles terminaram.

O presidente americano vem repetindo há meses que o Irã não pode possuir armas atômicas em hipótese alguma. Na sexta-feira, ele declarou que daria ao Irã um "prazo máximo" de duas semanas para evitar ataques americanos. Ele não esperou por eles.

Ele convocou sua reunião do Conselho de Segurança na Casa Branca no início desta tarde e deve discursar à nação naquela mesma noite, às 14h (horário de Brasília).

A imprensa iraniana noticiou que parte da instalação nuclear de Fordo foi "atacada por bombardeios inimigos".

"As operações militares no Irã devem ser um lembrete claro para nossos adversários e aliados de que o presidente Trump está falando sério. O presidente deu ao líder iraniano todas as oportunidades para chegar a um acordo, mas o Irã se recusou a se comprometer com um acordo de desarmamento nuclear", disse o presidente republicano da Câmara de Representantes, Mike Johnson.

- "Mais devastadora" -

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, havia ameaçado Israel com uma resposta "mais devastadora" e descartou a interrupção de seu programa nuclear.

Na noite de sábado, Teerã anunciou o lançamento de uma "grande onda de drones de ataque e drones suicidas" em direção a Israel.

Israel alertou que a guerra será longa. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, afirmou que o risco de Teerã ter "a bomba atômica" foi "adiado em pelo menos dois ou três anos" como resultado da guerra.

Israel lançou um ataque massivo em 13 de junho contra centenas de instalações militares e nucleares iranianas, matando autoridades de alto escalão e cientistas nucleares do país.

Teerã nega que esteja buscando desenvolver armas atômicas e defende seu direito a um programa nuclear civil. Os ataques entre os dois países continuam.

