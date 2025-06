Empresa responsável por balão que caiu em SC diz que cumpre normas da Anac

Empresa responsável pelo passeio de balão que vitimou oito pessoas hoje em Santa Catarina, a Sobrevoar Serviços Turísticos, informou que "cumpre todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Avião Civil (Anac)".

O que aconteceu

A empresa frisou que não tinha histórico de acidentes. "Trabalhamos com seriedade e cumprimos todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), destacando que não tínhamos registros de acidentes anteriores."

As atividades da companhia estão suspensas por tempo indeterminado, segundo o texto. A empresa também destacou a experiência do piloto que conduzia o balão.

Infelizmente, mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço de nosso Piloto, cujo mesmo possui ampla experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam a bordo do balão, sofremos com a dor causada por essa tragédia.

Comunicado da Sobrevoar Serviços Turísticos

O que se sabe sobre acidente até aqui

Polícia informou que 13 pessoas sobreviveram. Inicialmente, os bombeiros disseram que havia 22 pessoas no balão, mas o número foi corrigido para 21 (um piloto e 20 passageiros).

Os que morreram na queda não conseguiram saltar no início do incêndio, segundo delegado. Ao perceber o início do incêndio, o piloto teria conseguido baixar o balão e, ao se aproximar do solo, ele ordenou que as pessoas pulassem e saltou do balão com elas, disse o responsável pela delegacia de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos.

Alguns passageiros, porém, não conseguiram deixar a aeronave que, mais leve, alçou voo. No ar, quatro pessoas pularam e quatro morreram carbonizadas. Queimado, o balão caiu na comunidade de Cachoeira do Bom Jesus, em Praia Grande.

As chamas começaram no cesto do balão, por causa de um maçarico. A informação preliminar foi passada por Lemos. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que o órgão vai apurar o que aconteceu, em conjunto com a Polícia Científica do estado. "Dia de luto", escreveu ele nas redes sociais.

Imagens publicadas nas redes sociais registraram o momento em que o balão cai. A lona pega fogo, e o cesto se solta de uma altura considerável do chão (leia mais aqui).

A polícia divulgou a lista dos 13 sobreviventes. Veja quem são eles: