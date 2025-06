'Arranca muitas risadas': jogo 'Taco Gato' é divertido e fácil de jogar

Está em busca de um jogo para entreter toda a família? "Taco Gato Cabra Queijo Pizza" é uma opção interessante e divertida —e bem avaliada pelos compradores na Amazon.

Com mais de mil vendas no mês passado, o jogo é indicado para crianças a partir de seis anos e vai fazer com que a família toda aproveite e se divirta. Quer saber se vale a pena? Confira adiante comentários de quem já o comprou e os detalhes informados pela marca:

O que a fabricante diz sobre o jogo?

Jogo de cartas para dois a oito jogadores

Regras muito simples e partidas que duram de 10 minutos

Indicado para crianças acima de seis anos

Como jogar?

Jogue uma carta enquanto fala uma das palavras (taco, gato, cabra, queijo ou pizza)

Assim que coincidir uma carta jogada com a palavra falada, bata sua mão nas cartas no centro da mesa

O último a bater pega a pilha toda

Se um jogador erra a palavra, olhar a carta antes de jogar ou ameaçar bater a mão e depois recuar, é obrigado a pegar todas as cartas da mesa

Existem três cartas especiais que mudam a dinâmica do jogo: marmota, gorila e narval; quando uma dessas figuras aparecer, todos os jogadores devem fazer um gesto com as mãos antes de bater na pilha de cartas na mesa

O primeiro jogador a ficar sem cartas na mão é o vencedor

O que diz quem comprou?

Esse jogo tem mais de 8.000 avaliações de consumidores e recebeu nota 4,9 (do máximo de 5). Um dos elogios mais recorrentes é a facilidade de se jogar.

Um dos melhores jogos. Crianças e adultos se divertem muito, pois é super fácil de jogar e arranca muitas risadas. Ana Paula.

Jogo muito bacana, divertido, qualidade das cartas muito boas e no tamanho ideal para levar para os lugares. Camila.

Esse jogo é muito dinâmico, não tem como não dar risada. Para quem gosta de jogos rápidos e descontraídos é uma ótima opção. Patrícia.

Muito bom, a qualidade das cartas é incrível, não tenho dúvidas de que é original. Jogo bem legal, é igual rouba monte que se joga com o Uno, só que mais legal e exatamente com esse propósito. Yasmin da Silva.

Pontos de atenção

O principal ponto de atenção, segundo os consumidores, é com relação à entrega do produto. Eles reclamam que a caixa não chegou em boas condições.

O jogo é muito bom. Infelizmente a embalagem na qual o jogo veio não garantiu a segurança do produto. Caixa e cartas amassadas. Não gostei. Martinelli.

O jogo é ótimo, todavia, com o transporte a caixa chegou completamente amassada e deformada, sendo impossível manter o jogo na embalagem original. Ariadne.

A caixa do produto chegou muito amassada e com pontas dobradas, adesivo mal aplicado. Felizmente a cartas estão intactas. Gabriel Guedes.

