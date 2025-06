Casal de tigres-de-bengala chega ao Zoológico de SP

O Zoológico de São Paulo, na zona sul da capital paulista, é o novo lar de um casal de tigres-de-bengala (Panthera tigris tigris). Best e Fred passaram por uma quarentena antes de serem acomodados em seu novo habitat, um espaço de 600 metros quadrados construído especialmente para eles.

A nova casa dos felinos abriga lagoas artificiais, queda d'água e grutas para descanso, que estimulam o comportamento natural da espécie. Os visitantes do zoológico já poderão observar os animais, através de um vidro.

"Esses tigres já são adultos. Nosso foco agora é oferecer uma rotina tranquila, alimentação adequada e acompanhamento clínico contínuo. Eles já convivem há anos e estão habituados à presença do público", afirma Luan Morais, biólogo chefe do setor de mamíferos do Zoológico de São Paulo.

Os tigres-de-bengala fazem parte das seis subespécies de tigre ainda existentes no mundo e estão classificados como "quase ameaçados" na natureza, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Esses felinos são nativos do subcontinente indiano, e vivem em média de 10 a 15 anos em vida livre. Contudo, sob cuidados humanos e com suporte veterinário, os tigres-de-bengala podem ultrapassar os 25 anos de idade.

Os machos desta espécie podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar cerca de 260 kg. E um comportamento característico desses animais é o de viver de forma solitária na natureza, diferentemente dos leões, que vivem em grupos.

Outra curiosidade é que cada tigre-de-bengala possui um padrão único de listras, como uma "impressão digital", que auxilia na identificação tanto na natureza quanto em cativeiro.

Como visitar

O Zoológico de São Paulo funciona diariamente das 9h às 17h, com bilheteria até as 16h, e oferece ingressos pelo site oficial (ingressos.zoologico.com.br) ou pela central de vendas via WhatsApp, disponível das 9h às 18h20, pelo número (11) 4934-6804.

Localizado na Avenida Miguel Estefano, 4.241, no bairro da Água Funda, o zoo promove neste mês dos namorados a campanha "Seu amor paga meia", válida até 30 de junho. Na compra de um ingresso inteiro com pelo menos um dia de antecedência pelo site ou central de vendas, o segundo sai com 50% de desconto.

Os valores variam entre R$ 89,90 (inteira) e R$ 44,90 (meia-entrada) para o Zoológico; R$ 39,90 e R$ 19,90 para o Jardim Botânico; e R$ 99,00 no combo que inclui Zoo, Jardim Botânico, Mundo Dino e Acqua Zoo.

Outros combos e opções de ingressos anuais também estão disponíveis, com valores que vão de R$ 169,90 a R$ 299,90.

Entre os passeios extras, o Aqua Zoo custa R$ 29,90 por pessoa e dura 10 minutos; o Mundo Dino oferece ingressos a partir de R$ 29,95; a atividade de Mineração sai por R$ 39,90 sem limite de tempo; e o passeio noturno Noite Animal custa R$ 69,90 por pessoa. Mais detalhes e regras das promoções estão disponíveis no site oficial.