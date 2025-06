Carlos da Câmara Pestana, ex-presidente do Itaú, falece aos 93 anos

Carlos da Câmara Pestana, que foi presidente do Itaú de 1990 a 1994 e presidiu os conselhos do Itaú e da Itaúsa, faleceu neste sábado, aos 93 anos. A informação consta em publicação do CEO do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, no LinkedIn.

"Com profundo pesar, nos despedimos hoje de Carlos da Câmara Pestana, um dos maiores nomes da história do Itaú Unibanco e do setor bancário", escreveu Maluhy.

Câmara Pestana nasceu em 27 de julho de 1931, em Paço de Arcos, Portugal, cidade entre Lisboa e Estoril. Formou-se em Direito, em 1955, pela Universidade Clássica de Lisboa. O executivo mudou-se para o Brasil em julho de 1975, quando desembarcou no Rio de Janeiro.

Para o CEO do Itaú, "Câmara Pestana foi mais do que um executivo brilhante: foi um verdadeiro mentor de gerações, um arquiteto de valores e um exemplo de liderança ética, estratégica e humana". No banco especificamente, Maluhy considera que o executivo foi peça-chave no fortalecimento da cultura corporativa, tendo liderado a criação dos Princípios do Grupo Itaú e conduzido o banco com firmeza durante os anos difíceis da hiperinflação.

"Sua gestão foi marcada por disciplina, inovação e um olhar generoso para o desenvolvimento de talentos", complementa.

Maluhy diz ainda que Câmara Pestana moldou a cultura, inspirou pessoas e ajudou a construir uma instituição sólida, ética e preparada para o longo prazo. "Sua memória viverá em cada valor que cultivamos aqui no banco e em cada decisão que tomamos com responsabilidade e visão de futuro. À família e amigos, nossos sentimentos mais sinceros. A todos que tiveram o privilégio de conviver com ele, fica a admiração e a gratidão eternas."