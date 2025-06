Café ajuda mulheres a envelhecerem com mais saúde, diz estudo - Consumo regular de café reduz risco de doenças cardiovasculares e protege contra demência diabetes e AVCs, segundo estudo da Universidade de Harvard.Com seu aroma, sabor intenso e efeito revigorante, o café é uma espécie de elixir da vida para muita gente ao redor do mundo. Cerca de 70% da população mundial degusta a bebida regularmente. Ela não serve só para despertar, mas também tem efeitos significativamente mais positivos na saúde do que se pensava anteriormente.

De acordo com um novo estudo da Universidade de Harvard, o consumo regular de café ajuda as mulheres a envelhecerem de modo saudável. Consumir até 2,5 xícaras por dia reduz o risco de doenças cardiovasculares, especialmente em mulheres de meia-idade, e pode prevenir o diabetes tipo 2.

A pesquisa foi apresentada na reunião anual da Sociedade Americana de Nutrição, em Orlando. Ela se baseou em dados dos últimos 30 anos de cerca de 47 mil mulheres, contidos no relatório Nurses' Health Study, que desde 1984 coleta informações nutricionais e de saúde, incluindo o consumo de cafeína.

"Envelhecimento saudável" foi definido no estudo como a vida até os 70 anos ou mais, sem doenças crônicas graves ou limitações físicas, mentais e cognitivas.

Cafeína não é igual a cafeína

A cafeína tem efeito revigorante porque bloqueia os receptores de adenosina no cérebro, que normalmente causam sensação de cansaço. Assim, as células nervosas funcionam mais ativamente, deixando o indivíduo mais alerta e com pensamentos mais claros. A substância também estimula a liberação do neurotransmissor dopamina, conhecido como "hormônio da felicidade", relacionado à sensação de bem-estar.

Porém o estudo de Harvard ressalva que outras fontes de cafeína, como refrigerantes de cola ou energéticos, não têm o mesmo efeito positivo. Pelo contrário: apenas um copo por dia dessas bebidas reduz a probabilidade geral de um envelhecimento saudável em 19%.

O consumo de café ou chá descafeinado tampouco promove o envelhecimento saudável. "Os resultados sugerem que o café com cafeína – ao contrário do chá ou do café descafeinado – pode auxiliar de forma única o processo de envelhecimento, preservando assim funções mentais e físicas", afirma Sara Mahdavi, que liderou o estudo.

O que é causa, o que é efeito?

Os autores do estudo também abordam a questão da causalidade ou correlação: as mulheres envelhecem melhor porque bebem café regularmente, ou outros fatores proporcionam um envelhecimento saudável? Entre esse fatores poderiam estar uma dieta saudável e atividades físicas regulares. Os estilos de vida, em particular, mudaram significativamente nos últimos 30 anos.

"O consumo moderado de café pode oferecer alguns benefícios protetores quando combinado a outros comportamentos que promovem a saúde, como exercício regular, uma dieta saudável e o abandono do tabagismo. Embora este estudo reforce as indicações já existentes de que o consumo de café está associado ao envelhecimento saudável, os efeitos positivos da bebida são relativamente pequenos em comparação com a influência de hábitos de vida saudáveis em geral, e requerem mais investigação", observa Sara Mahdavi.

Vários indícios dos efeitos positivos do café

O café não é nem exclusivamente saudável, nem nocivo. Consumido com moderação, pode ter efeitos positivos, enquanto o consumo excessivo pode ter consequências negativas, especialmente para os idosos, podendo causar nervosismo, aumento da pressão arterial e distúrbios do sono.

Contudo, nos últimos anos, um número surpreendente de estudos confirmou os efeitos positivos do café para a saúde. Ainda assim, são necessárias mais pesquisas para confirmar essas conclusões.

Por exemplo, em 2024, pesquisadores chineses constataram que o consumo moderado de café (três xícaras por dia) reduz significativamente o risco de problemas de acidentes vasculares cerebrais (AVCs), diabetes, hipertensão, dislipidemia e obesidade.

Segundo outros estudos, o consumo moderado reduz ligeiramente o risco de AVCs em mulheres, além de favorecer o coração, pulmões e bexiga, proteger contra doenças hepáticas e reduzir a gordura corporal. O café também protege contra a demência, inibe as placas de Alzheimer e previne o mal de Parkinson, e acredita-se que reduza o risco de depressão e proteja contra perda auditiva e tinidos.

Antioxidantes e vitaminas no café

O café é composto por mais de mil componentes diferentes, dos quais cerca de 80% já foram estudados. Os mais importantes são cafeína, carboidratos, gorduras (lipídios), proteínas, ácidos, vitaminas do complexo B e outros, minerais e antioxidantes.

Ainda são necessários estudos mais aprofundados para determinar exatamente quais componentes afetam a saúde e como. No entanto, são muitos os indícios de que o consumo moderado de café pode ser realmente saudável. Para adultos saudáveis isso significa um máximo de 400 miligramas de cafeína por dia, ou seja, 3 a 4 xícaras de café de filtro ou 4 a 5 expressos.

Os componentes naturais são mais eficazes quando o café é bebido puro e sem açúcar. É melhor evitar adicionar creme, mas um pouco de leite não prejudica os antioxidantes que a bebida contém.

Antioxidantes são substâncias especiais, como o ácido clorogênico, que neutralizam os radicais livres nocivos, reduzindo assim os danos celulares, inflamação e enfermidades relacionadas à idade, como problemas cardíacos, câncer ou doenças cerebrais. Tudo isso retarda o processo de envelhecimento.

Autor: Alexander Freund