Brasileira cai durante trilha em vulcão na Indonésia e aguarda resgate

Do UOL, em São Paulo

Uma brasileira caiu durante uma trilha no vulcão Rinjaji na ilha de Lombok, na Indonésia, no início da noite de ontem, no horário de Brasília. Ela está viva e aguarda socorro, segundo familiares.

O que aconteceu

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante o caminho, segundo a família. Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros, abaixo do caminho da trilha. Com isso, ficou debilitada e não consegue se movimentar.

Três horas depois do acidente, um grupo de espanhóis encontrou a brasileira. Mariana Marins, irmã de Juliana, vive em Niterói (RJ) e disse ao UOL que as pessoas que passaram pelo local perguntaram o nome de Juliana e tentaram achar familiares e amigos dela pelas redes sociais.

Família acompanha situação em tempo real por fotos e vídeos enviados pelos espanhóis. Mariana, no entanto, diz que tudo se agravou com o aparecimento de uma neblina e umidade muito forte, que fez com que Juliana escorregasse ainda mais da pedra.

Após 15 horas da queda, a brasileira ainda não foi resgatada. ''Tanto tempo para o resgate não é normal. A primeira informação que a gente teve foi que demoraria 7 horas para chegar onde ela estava. A última atualização foi de 90 minutos, mas já se passaram os 90 minutos'', conta.

Ela ainda está viva. Ela está se mexendo, mas ela está escorregando na montanha. E vai ser um absurdo se ela morrer por falta de resgate. Mariana Marins

Juliana fazia um ''mochilão'' desde o final de fevereiro com uma agência de turismo. ''A empresa de turismo que a levou ficou mentindo o tempo todo, dizendo que o resgate tinha chegado, e não tinha chegado coisa nenhuma'', fala a irmã.

O UOL entrou em contato com o Itamaraty e aguarda um posicionamento.