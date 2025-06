Brasil ganha 107 troféus em Cannes; performance é a melhor desde 2018

O Brasil encerrou a edição do Cannes Lions 2025, considerado o festival de criatividade mais importante do mundo, com 107 leões (como são conhecidos os troféus).

O que aconteceu

No ano em que foi homenageado como 'Creative Country of the Year' do festival, o Brasil ficou com 107 troféus: foram 1 de Titanium, 6 Grand Prix, 18 Ouros, 35 Pratas e 47 Bronzes. É a melhor performance do país no evento desde 2018. O recorde é de 115 prêmios, alcançado em 2013.

Os investimentos das empresas brasileiras, apenas em inscrições, devem ter chegado próximo aos R$ 20 milhões. Pela primeira vez na história do festival, o Brasil faturou 6 Grand Prix, o prêmio máximo dentro de cada categoria, em uma mesma edição.

As vencedoras dos GPs foram:

'One Second Ads', da agência Africa para a Budweiser, ganhou em Audio & Radio,

'Call of Discounts', criada pela agência Gut para o Mercado Livre, levou em Entertainment Lions for Gaming,

'Nigrum Corpus', feita pela Artplan para o Instituto de Educação Médica (Idomed), faturou em Industry Craft,

'Efficient Way to Pay', criada pela agência DM9 para a Consul, venceu em Creative Data,

'Amazon Greenventory', produzida pela agência Africa para a Natura, que levou a melhor na categoria Sustainable Development Goals (SDG).

As agências mais premiadas foram Africa, com 22 leões, DM9, com 21 prêmios e Gut, que ficou com 15 troféus. A Africa ficou em 2º lugar na disputa de Agência do Ano, perdendo apenas para a francesa Publicis Conseil.

Entre as ações publicitárias, destaque para 'One Second Ads', criada justamente pela agência Africa para a cerveja Budweiser, e que faturou Grand Prix e Ouro em Audio & Radio, Pratas em Direct e Social & Creator e Bronzes em Media e Social & Creator.

Na ação publicitária, veiculada no TikTok, a marca tocava trechos de 1 segundo de 50 músicas de sucesso, de diferentes estilos e épocas.

A campanha foi promovida por diversos influenciadores, que convidavam seus seguidores a tentar adivinharem as músicas. Quem acertasse, ganhava um cupom de desconto da marca. Segundo a Ambev, foram distribuídos quase 5 mil cupons.

A campanha brasileira que ficou com mais troféus foi 'Plastic Blood', criado pela DM9 para Oka Biotech. Foram 8 leões: 3 Ouros (Print, Brand Experience e Design), 3 Pratas (Design, Brand Experience e Industry Craft) e Bronzes (Outdoor e Direct).

O projeto usou o microplástico extraído do sangue humano para desenvolver uma linha de produtos figurativos, como copos, canudos, sacolas e garrafas.

Leões do futuro

O case 'The Noama Paddle', da Miami Ad School Brasil para Greenpaece, foi um dos quatro vencedores da 20ª edição do Future Lions, prêmio que reconhece talentos criativos ao redor do mundo.

Pensando na contaminação de rios por mercúrio em territórios Yanomami, o time brasileiro criou um remo com tinta sensível ao mercúrio, que muda de cor ao entrar em contato com águas contaminadas.

Ambev, brasileiro anunciante mais premiado

O anunciante nacional mais premiado foi a Ambev, com campanhas para Brahma, Budweiser, Skol e Corona, dividida pelas suas agências Africa, Gut e Grey.

Foram 20 leões, sendo 1 Grand Prix em Audio & Radio, 5 de Ouro (Audio & Radio, PR, Media, Social & Creator e Brand Experience), 8 de Prata (2 em Audio & Radio, 2 em Direct, 2 em Social & Creator, 1 em Outdoor e 1 em Brand Experience) e 6 de Bronze (2 em Media, 2 em Social & Creator, 1 em Creative Commerce e 1 em Sustainable Development Goals).

Além disso, em uma campanha do energético Fusion, criada pela David Madrid, da Espanha, a Ambev aparece como empresa adicional na ficha técnica do case.

Polêmica com videocase

Uma polêmica envolveu o GP de Creative Data, vencido com uma ação da DM9 para a Consul. O case inscrito no festival foi acusado de ter sido manipulado por ferramentas de inteligência artificial, o que pode ter influenciado positivamente na decisão dos jurados. A reportagem da CNN que consta no vídeo, por exemplo, nunca existiu como mostrada na inscrição para o festival.

Questionada, a assessoria da Consul, dona da marca, afirmou que 'a empresa não tem responsabilidade sobre o case apresentado em Cannes' - contudo, o anunciante precisa aprovar a inscrição da campanha para o prêmio.

Perguntada sobre o tempo de duração, resultados da campanha e se ela se repetirá, no meio da semana, a agência disse que empresa não poderia abrir números da ação. Segundo o AdAge, a organização do festival já tem uma investigação em curso sobre a veracidade da campanha.

O Cannes Lions tem problemas com campanhas consideradas 'fantasmas' (propagandas que não existem, criadas apenas para participarem de premiações) desde a década de 1970.

Em 2009, a organização do evento chegou a divulgar uma política clara para o combate aos fantasmas, que incluía a necessidade de aprovação das inscrições pelos clientes, a exibição dos detalhes do anunciante, incluindo contato, nome e cargo de quem aprovou a peça e punições que envolviam até o banimento do festival.

A grande ideia do festival

A campanha que ficou com o Grand Prix na categoria Titanium, que premia a grande ideia do festival, foi a ação 'Axa - Three Words', da Publicis Conseil, de Paris, para a companhia de seguros Axa.

O case modificou contratos de seguros de domicílios na França. Isso porque, no país, é obrigatório (por lei) fazer seguro dos imóveis para proteger as residências de problemas, como incêndio e enchentes.

Assim, bastava incluir a expressão "e violência doméstica" nas apólices para garantir realocação imediata da vítima para outra moradia, com suporte financeiro e psicológico, para mulheres que vivem sob o risco constante dentro de casa.

Em 2024, a alteração foi implementada em 3,5 milhões de contratos de seguro residencial na França, com efeito retroativo. A iniciativa também ganhou os prêmios máximos nas categorias Direct e Creative Business Transformantion.