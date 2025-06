Bolsonaro faz exames em Brasília após passar mal e cancelar agenda em Goiás

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou uma série de exames em um hospital em Brasília neste sábado depois de passar mal e cancelar compromissos na sexta-feira em Anápolis, Goiás.

"Estou tonto, mas estou bem. Estou quase me acostumando com essa rotina. A idade pesa bastante na gente. Já foram sete cirurgias e eu espero que seja a última", disse Bolsonaro em entrevista a jornalistas na saída do hospital DF Star.

Segundo Cláudio Birolini, um dos responsáveis por acompanhar a saúde do ex-presidente, Bolsonaro teve uma crise de soluços e precisou cancelar a participação no evento em Goiás por causa dos efeitos colaterais do aumento da dose do remédio.

Birolini afirmou que os exames realizados por Bolsonaro neste sábado estavam programados para segunda-feira, e foram apenas antecipados em razão do mal-estar.

"Nós aproveitamos para fazer uma tomografia de tórax e abdômen e, nessa tomografia, foi constatado que ele provavelmente teve um quadro de pneumonia viral", disse.

O médico afirmou que Bolsonaro tem tido quadros frequentes de soluços desde o período pós-operatório de sua última cirurgia e que já havia solicitado exames anteriormente, mas não puderam ser realizados por causa do depoimento do ex-presidente ao Supremo Tribunal Federal na semana passada.

Birolini disse ainda que está satisfeito com o resultado dos exames e, no momento, não vê necessidade de maior intervenção médica.

Bolsonaro interrompeu seu discurso durante um evento em Goiás na quinta-feira em meio a soluços constantes. "Desculpe, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia, talvez essa primeira daqui a pouco venha", disse.

Ele passou por uma internação de três semanas neste ano devido a uma cirurgia abdominal para tratar uma obstrução intestinal em maio.

(Por Victor Borges)