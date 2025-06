Qualidade de imagem e custo-benefício: por que esta webcam faz sucesso?

Seja para realizar videochamadas, lives ou gravar vídeos, uma webcam de qualidade faz toda a diferença na imagem. Pensando em custo-benefício, um dos modelos que mais fazem sucesso na Amazon é este da Lenovo.

Segundo a marca, ela grava e transmite imagens Full HD de 1080p e tem microfones duplos estéreo. Confira mais detalhes sobre o produto e as avaliações de quem comprou.

O que a Lenovo diz sobre essa webcam?

Câmera CMOS com resolução Full HD 1080P de 2 megapixels;

Microfones duplos estéreo completos;

Equipada com porta de privacidade;

Lente grande angular de 95°;

Controles de panorâmica / inclinação;

Cabo de 1,8 m;

Mecanismo de montagem flexível;

Suporte para tripé.

O que diz quem comprou?

Esta webcam da Lenovo tem mais de 1.300 avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 (sendo cinco a máxima). Entre os elogios estão o custo-benefício do modelo e a qualidade da imagem.

Compramos duas unidades para o escritório em fevereiro, estou escrevendo esse review em dezembro. Realizamos reuniões semanais com elas e sempre atendeu muito bem. Não foi identificado nenhum defeito em nenhuma das duas. A qualidade de imagem é muito acima da concorrência. Foi uma ótima aquisição. Podem comprar sem medo. Thompson S. Muniz.

Penei até achar uma webcam de bom custo benefício, está aqui está mais do que aprovada. Uso para jogar Magic The Gathering no Spelltable (...). Entrega extremamente ágil. Bauer.

Excelente produto. Entrega rápida. Super embalado. Melhor custo benefício. Fácil instalação, aliás no meu PC apenas conectei e instalou sozinha. Uso todos os dias para o trabalho home office. A imagem é perfeita e o microfone também. Recomendo a compra e foi um dos melhores investimentos que fiz para o home office. Maria Eduarda.

O produto é bom, bonito e bem acabado, além de ter uma ótima qualidade na imagem e também ter o "filtro de privacidade" que desliza sobre a lente frontal com facilidade. Cauêh Q.

Pontos de atenção

Alguns compradores destacam que o campo de visão é maior que o desejado.

Gostei da imagem e o microfone funciona muito bem. O que deixa a desejar é não conseguir diminuir o campo de visão, pega muito as laterais e não tem o que fazer. Dani.

A qualidade da imagem é muito boa, porém o ângulo de abertura da câmera é muito amplo, mesmo perto do rosto ela mostra todo o ambiente, o que é um pouco incômodo para mim. Quando coloco ela em cima do monitor ela mostra o quarto todo, acho ruim. A qualidade é boa, mas recomendo que você assista uns vídeos de unboxing e teste antes de comprar. Eduardo.

Ela é bem aberta, no meu escritório ela conseguiu pegar a maior parte de tudo, a qualidade de imagem de tardezinha fica um tanto escura, mas creio que com uma boa iluminação isso melhore. Jaciele Oliveira.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.