Balão em chamas cai em SC e deixa 8 mortos; sobreviventes pularam para se salvar

A queda de um balão em chamas com 21 pessoas no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado, 21, deixou oito mortos. Há treze sobreviventes, que se jogaram do equipamento para se salvar.

Conforme os bombeiros, o balão se incendiou enquanto voava e caiu em uma área próxima a um posto de saúde (Cachoeira). O piloto viu o início do fogo, conseguiu descer, e pulou junto de 12 passageiros.

Depois disso, o equipamento subiu de novo. Os passageiros que ficaram no balão morreram carbonizados.

A informação inicial das autoridades era de 22 ocupantes, mas foi corrigida para 21, incluindo o piloto.

Vídeos da queda divulgados nas redes sociais mostram que, durante a queda, o balão já estava em chamas e o cesto se solta antes de chegar ao chão. Também é possível ver passageiros caindo.

O balão pertencia à empresa Sobrevoar, que ainda não foi localizada pela reportagem. Ainda não há hipóteses sobre a causa do acidente, que será investigada pelas autoridades.

Tradicional destino de balonismo, Praia Grande fica perto de uma região de cânions no extremo sul de Santa Catarina, a cerca de 270 quilômetros de Florianópolis. É chamada de Capadócia Brasileira, em alusão à região da Turquia onde a prática de balões atrai turistas de todo o mundo.

Mulher morreu em acidente no interior de SP

O acidente ocorre menos de uma semana após um balão cair em Capela Alta, interior de São Paulo. Na ocasião, havia 33 pessoas no balão e uma mulher morreu.

Neste sábado, um balão tripulado fez um pouso forçado em Sorocaba, também no interior paulista, mas não houve feridos.