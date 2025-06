Queda do balão em SC: secretária criticou falha de lei do setor

Praia Grande, a cidade catarinense onde a queda de um balão deixou oito mortos hoje, recebeu no início do mês um evento sobre regulamentação do balonismo.

Participaram do encontro, entre outras autoridades, a secretária de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo (MTur), Cristiane Leal Sampaio, e diretores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Na ocasião, a secretária criticou a falta de regulamentação específica para balonismo no turismo. Atualmente, as regras exigem apenas uma certificação específica para pilotos - a Licença de Piloto de Balão Livre - e inspeções técnicas periódicas nos equipamentos.

Cristiane Sampaio afirmou no encontro que a regulamentação vigente está centrada na segurança aérea e ainda carece de diretrizes específicas voltadas à operação turística e comercial da atividade.

"Temos de ter uma regulamentação clara, harmonizada entre o Ministério do Turismo, a Anac e os municípios para que a atividade seja desenvolvida de forma segura, com estímulo ao investimento e sem riscos operacionais", disse ela, em comunicado à imprensa publicado pelo ministério na época do evento.

"Por isso, defendemos a criação de uma normativa conjunta que estabeleça regras para fortalecer o setor com segurança e organização", completou.

Entre as propostas apresentadas por Cristiane na época, estavam criar um cadastro específico de operadores turísticos de balonismo no Cadastur, definir critérios para autorização de voos em áreas urbanas, rurais e de conservação ambiental e uma legislação específica para a atividade.

Em nota neste sábado, a Anac lamentou o acidente e disse verificar a situação do balão e da tripulação envolvidos na tragédia. Conhecida como a Capital Catarinense dos Cânions, Praia Grande está na região dos Aparados da Serra e é um dos principais destinos de turismo de aventura do país, atraindo visitantes em busca de experiências em meio à natureza exuberante.

Segundo o Plano Nacional de Turismo 2023-2027, o turismo de aventura representa cerca de 20% da demanda dos viajantes internacionais que escolhem o Brasil como destino. Entre as atividades mais procuradas está o balonismo, com destaque para cidades como Praia Grande (SC), Boituva e Piracicaba (SP), Torres (RS) e Pato Branco (PR).

Além da secretária e de representantes da Anac, estiveram presentes no evento o diretor de Qualidade, Sustentabilidade e Ações Climáticas do MTur, Aldo Valentim, o prefeito de Praia Grande, Elizandro Machado, e o secretário de Turismo de Praia Grande, Henrique Maciel.

Ex-prefeito de Florianópolis quase embarcou

Gean Loureiro (União Brasil), ex-prefeito de Florianópolis (SC), relatou quase ter embarcado no passeio de balão. Em publicações nas redes sociais, o político afirmou que faria o trajeto ao lado da mulher, Cintia Serra de Queiroz, mas o casal não embarcou por falta de vagas.

Segundo Loureiro, seu passeio estava programado para a tarde deste sábado. Ele prestou solidariedade às vítimas. "O passeio de balão no município sempre prezou pela segurança e uma fatalidade infelizmente aconteceu", escreveu.